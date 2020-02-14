14-15 февраля в Сыктывкаре пройдет 12 Съезд коми народа.
Съезды проводятся с 1991 года. Это главная общественная площадка для обсуждения вопросов этносоциального развития коми народа, в том числе сохранения коми языка, традиционной культуры и природопользования, развития мест традиционного проживания.
В первый день делегаты и гости Съезда соберутся в академическом театре драмы им. В. Савина. Они заслушают отчетный доклад о работе Исполкома межрегионального общественного движения «Коми войтыр», а также выберут председателя и президиум Исполкома, утвердят состав Исполнительного комитета.
15 февраля в здании Дома дружбы народов РК с утра будут работать четыре секции: «Экономика и экология», «Демография и здоровье», «Коми язык в современных условиях» и «Национальная культура, литература, СМИ как ресурсы развития межнационального диалога». Во второй половине дня состоится заключительное пленарное заседание, на котором подведут итоги работы и примут резолюцию Съезда.
Театр открывает двери для делегатов очередного Съезда
14-15 февраля в Сыктывкаре пройдет 12 Съезд коми народа.