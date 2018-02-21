Личную безопасность губернаторов теперь будет обеспечивать Росгвардия. Соответствующий закон недавно приняла Госдума РФ.
Чтобы получить такую охрану, глава региона должен будет обратиться к президенту с обоснованной просьбой обеспечить его безопасность. Кроме того, решение об организации охраны может быть принято на основании оперативной информации силовых ведомств. К примеру, если обнаружится угроза для жизни главы региона. Оплачивать услуги гвардейцев будут из региональных бюджетов.
Тело губернатора охраняется государством
Личную безопасность губернаторов теперь будет обеспечивать Росгвардия. Соответствующий закон недавно приняла Госдума РФ.