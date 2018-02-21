Тело губернатора охраняется государством

Личную безопасность губернаторов теперь будет обеспечивать Росгвардия. Соответствующий закон недавно приняла Госдума РФ.

Чтобы получить такую охрану, глава региона должен будет обратиться к президенту с обоснованной просьбой обеспечить его безопасность. Кроме того, решение об организации охраны может быть принято на основании оперативной информации силовых ведомств. К примеру, если обнаружится угроза для жизни главы региона. Оплачивать услуги гвардейцев будут из региональных бюджетов.