«Трибуна» продолжает серию публикаций, посвященных некоторым удивительным особенностям ухтинского коммунального хозяйства. К сожалению, на многие вопросы, которые мы регулярно выносим на суд общественности, до сих пор нет внятных ответов от городской власти.

Странная сделка

Еще 8 мая 2020 г. «Трибуна» опубликовала материал «Конкурентов нужно убрать», в котором говорилось о заключенной между ООО «Ухтаводоканал» и управляющими компаниями города довольно странной сделке. Напомним, что «управляшки» (без согласования с владельцами помещений обслуживаемых домов) обязались содержать бесхозяйные участки канализации от наружной стены дома до первого колодца сетей канализации, а «Ухтаводоканал» – оказывать помощь в промывке этих участков. Но главное в договоре в том, чтобы «водяной» не предъявлял требования оплаты за ОДН по водоотведению собственникам.

Директор «Ухтаводоканала» Татьяна Филиппова, являвшаяся на тот момент зам. председателя горсовета МО ГО «Ухта», прислала в редакцию газеты ответ, в котором обвинила авторов в «очернении деятельности» предприятия и «других официальных лиц», а информацию в газете назвала «некорректной и незаконной». Надо отметить, что материал авторы написали после встречи мэра Ухты Магомеда Османова с общественниками КСУ (Координационного совета управдомов, являвшихся авторами статьи – Ред.) города, где досконально рассматривался вопрос содержания спорного участка канализации. Мэр пообещал решить проблему, однако дело с мертвой точки не сдвинулось.

По этому вопросу свое мнение высказала тогдашняя и.о. министра МинЖКХ Республики Коми Анна Тюрнина. Она указала, что расходы на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей предусмотрены для ООО «Ухтаводоканал» в тарифе на водоотведение. Дело в том, что еще шесть лет назад Верховный суд Республики Коми запретил «главному водяному» Ухты предъявлять жителям города плату за общедомовые нужды (ОДН) по канализации. И не знать этого заместитель председателя горсовета Т. Филиппова и мэр города М. Османов не могли. Но…

Подарок с барского плеча

После этого состоялась очередная встреча общественников КСУ с главой муниципалитета, и на свет появилось еще одно довольно странное решение. В нем указывалось, что вопрос о спорных участках должен решиться в течение года, а в этот период их будут обслуживать управляющие компании по временному соглашению, но деньги за это будет получать все тот же «Ухтаводоканал»!

21 августа 2020 года в «Трибуне» была опубликована статья «Тайны ухтинской канализации. Почему Магомед Османов проявил мэрскую щедрость, помогая городскому водоканалу, оказавшемуся на грани банкротства?», в которой излагались разногласия общественников КСУ с принятыми мэром решениями.

Тогда авторы назвали предполагаемую причину происходящего. По их данным, комитет по управлению муниципальным имуществом города обязан заключить договор с «водяным Ухты» на возмещение ему возникающих затрат. Другими словами, из городского бюджета ООО «Ухтаводоканал» станет получать деньги за обслуживание указанных участков выпусков канализации по всем домам города, причем до тех пор, пока эти участки не будут переданы «городскому водяному» в хозяйственное ведение. А это немалые деньги.

Стоит ли удивляться такой мэрской щедрости, а точнее — «финансовому вливанию»? Ведь экономическое состояние «Ухтаводоканала» сильно пошатнулось. Как выясняется, еще в феврале 2020 года приставы принудительно взыскали с предприятия 120 млн рублей задолженности по налогам и сборам (такая информация есть на его официальном сайте). А безденежье грозит коллапсом, город может остаться без обеспечения водой. И как тут не порадеть родному учреждению?

14 друзей «водяного»

О принятых мерах по искоренению нарушений законодательства КСУ ответа не получал. И поэтому было принято решение обратиться в прокуратуру города – уже по поводу бездействия ООО «Ухтаводоканал» и дополнительного (незаконного – на наш взгляд) финансирования работ из муниципального бюджета. Недавно КСУ получил ответ, подписанный и.о. прокурора города Александром Беляевым.

Младший советник юстиции А. Беляев отметил, что ООО «Ухтаводоканал» и в самом деле обслуживание указанных участков не осуществляет, этим занимаются 14 городских «управляшек», среди которых ООО «Ухтажилфонд», ООО «Ремонт и услуги», ООО «УК «Родная» и другие. И занимаются они этим на основании заключенного с ними 1 апреля прошлого года соглашения с «Ухтаводоканалом». Прокурор сообщает, что оплату за свои услуги «управляшки» собственникам не выставляют, более того, затраты предприятию (т.е. тому самому «Ухтаводоканалу») «из бюджета МО ГО «Ухта» не возмещаются». И получается, что все они работают бескорыстно?..

Завершается ответ стандартно: «Оснований для прокурорского реагирования не имеется. В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору». Мы хотим воспользоваться данным предложением и через газету попросить прокурора республики обратить внимание на творящееся беззаконие, на которое мы попытались указать еще в первой публикации «Конкурентов нужно убрать!».

Материал начинался так: «Жилищная реформа» стартовала в Ухте в 2007 году. По воле местных чиновников город поделили на секторы, а многоквартирные дома отдали на откуп наспех созданным «управляшкам». О пороках «ухтинской системы ЖКХ» «Трибуна» уже не раз писала. Но даже судебные органы не могут заставить эту систему работать в рамках закона». Увы, через год мы вынуждены повторить эти слова…

Владимир ИВАНОВ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

г. Ухта.