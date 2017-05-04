Теперь даже за сорняки на участке хозяевам придется платить штраф

Вплоть до конфискации

Еще в марте 2015 года вступили в силу изменения Земельного кодекса России, которые ужесточают ответственность собственников за неиспользование своих участков по назначению. Взял участок под дачу — будь добр, разрабатывай! Довел дело до того, что участок зарос бурьяном – плати штраф. Причем немаленький. Если раньше штраф за заросшие земли составлял до 1,5 тысячи рублей, то теперь владельцу придется выложить от 20 до 50 тысяч. Кроме того, законодательством предусмотрена конфискация земельных участков, которые долгое время не использовались.

На сегодняшний день только в окрестностях Сыктывкара более 15 тысяч земельных участков, и многие из них, как отмечают в Управлении Россельхознадзора по Коми, не используются по прямому назначению. Если более 30 процентов вашего участка заросло деревьями или кустарником, на территории находится свалка отходов или земля загрязнена пестицидами — придется заплатить. Так что, уважаемые дачники, учтите: дачный сезон начинается не только у вас, но и у специалистов Россельхознадзора, которые уже составили план проверок…

Стоит напомнить и про вездесущий борщевик. С ноября прошлого года это растение признали сорным, и теперь, согласно статье 13 Земельного кодекса, землепользователи и землевладельцы обязаны защищать от него свои сельскохозяйственные угодья. Если борщевик захватил 30% вашего участка, то Россельхознадзор также уполномочен привлечь вас к административной ответственности. Граждан будут штрафовать на 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 50-ти, юридических — до 400 тысяч рублей.

Эх, налоги!

За минувший год в республике выявлено 80 земельных участков, которые были приобретены или получены гражданами в 2005-2007 годах для строительства индивидуальных жилых домов, но в течение 10 с лишним лет так и не были застроены. Земельный налог владельцам таких участков за 2016 год будет начислен в двойном размере, напоминают в Управлении налоговой службы по Коми. Причем начисление налога с повышенным коэффициентом будет осуществляться до тех пор, пока вы не зарегистрируете готовый объект недвижимости.

Повышение налога также распространяется на предпринимателей и организации, которые приобретали земли для строительства многоквартирных домов. Налог на такие участки будет насчитываться в двукратном размере в течение трех лет после даты их регистрации. Если по истечении этого срока жилье на участке построено не будет, земельный налог будет рассчитываться уже в четырехкратном размере.

Применение повышающего коэффициента заставит пользователей более рачительно относиться к своим земельным наделам, считают в налоговой службе.