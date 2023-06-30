В Нью-Йорке в музее естественной истории (ежегодно принимает порядка 5 млн посетителей) находится карта, где отмечены стоянки древнего человека на территории Европы. Их чуть больше десяти, две из них находятся в Республике Коми – в Печорском и Троицко-Печорском районах.

У нас есть и немало других уникальных археологических и природных объектов. Почему же тогда Коми не входит в список регионов, востребованных туристами? Попробуем разобраться.

Да, Мария, это непросто!

С 20 июня Министерству развития и промышленности Республики Коми от Министерства культуры, туризма и архивного дела перешли полномочия, касающиеся развития туризма.

Вероятно, и.о. министра культуры Мария Балмастова, избавившись «от туризма», вздохнула с облегчением. Ведь еще в прошлом году глава РК Владимир Уйба поставил ей совершенно невыполнимую задачу – довести число туристов, посещающих регион, до 2 миллионов (?!) в год.

Цифра совершенно несуразная. Для 2-миллионного турпотока в Коми нет никаких предпосылок. Экономические условия для успешного турбизнеса в республике отсутствуют и в обозримом будущем даже не просматриваются.

«Обожглись» на воде

В мае с.г. глава Минэкономразвития, зампред правительства РК Евгений Пономаренко заявил, что республике, оказывается, нужна «концепция развития туризма».

Уроженец Башкирии г-н Пономаренко в Коми приехал недавно, поэтому подобные заявления ему простительны. Но почему же коллеги не подсказали, что таких «концепций» разработано немало. С этим-то как раз проблем нет. Сочинять «красивые бумаги» местные чиновники давно научились.

Одной из лучших была «концепция» времен правления Вячеслава Гайзера. В ней планировалось сделать ставку на водный туризм, обустроить на Печоре и Вычегде причалы возле населенных пунктов (точнее их восстановить, поскольку в советское время водное сообщение было основным в регионе), провести дноуглубительные работы, закупить водный пассажирский транспорт, создать прибрежную инфраструктуру для полноценного отдыха. На все про все предполагалось выделить из бюджета 2 млрд рублей.

Причем в этих прожектах особо обговаривалось, что потраченные деньги вернутся в бюджет в виде налоговых поступлений. Ведь власти хотели сначала подготовить базу для туризма, а потом отдать ее на откуп частникам.

Но в итоге вышло как обычно: помечтали, поговорили, забыли…

Пятое колесо

И вот теперь вновь понадобилась некая «концепция развития». С чего начинать? Наверное, с денег. Заглянем в республиканский бюджет этого года. Минкульту

предусмотрено выделить более 3,4 млрд рублей. Сумма солидная, но туризму из нее перепадает лишь малая толика – на развитие въездного и выездного туризма зарезервировано лишь 74,7 млн рублей. Средства, по нынешним меркам, мизерные.

С другой стороны, Минкульт и не мог рассчитывать на большую сумму, ведь туризм был пятым колесом в старой телеге «культурного ведомства». Но и после того, как отрасль ушла под крыло Минэка, ситуация вряд ли сильно изменится.

Карелия нам только снится

Теперь многое будет зависеть от Евгения Пономаренко и поддержки правительства вкупе с депутатами парламента. Захотят ли они перейти от слов к реальным делам и последовать примеру более развитых в туристическом плане регионов?

А такие примеры есть, причем вполне сопоставимые и по северному климату, и по дорожной инфраструктуре. Это наша «родная сестренка» по финно-угорскому миру – Республика Карелия.

По итогам 2022 года туристическая отрасль Карелии пополнила региональный бюджет на 398 млн рублей. На первый взгляд, налоговые поступления от туризма небольшие (полпроцента республиканского бюджета). Но ведь отрасль дает новые рабочие места (гостиницы, магазины, общепит, турагентства и так далее), открываются новые возможности для бизнеса. В 2022 году Республика Карелия приняла 1,49 млн гостей, планы на этот год – 1,7 млн (и это при населении в полмиллиона человек).

А зори там тихие

В начале публикации я неслучайно упомянул известный американский музей. Таких «жирных» и во всех смыслах уникальных приманок для потенциальных туристов, как в Коми, в Карелии гораздо меньше. Особняком стоит разве что музей-заповедник Кижи. Но там довольствуются и тем, что дала природа – чистые реки и леса, есть свой каньон и водопад, охота и рыбалка.

Правда, есть и другая «фишка» – в Карелии научились монетизировать советскую историю и кинематограф. Здесь туристов могут сводить по местам, где снимался культовый советский фильм «А зори здесь тихие».

Заметим, что согласно официальным данным среднестатистическая российская семья, приезжающая на неделю в Карелию, тратит здесь на отдых примерно 100 тысяч рублей. Этот «бюджетный вариант» для небогатых туристов вряд ли годится для Коми. Да и захотят ли отпускники оставлять у нас свои «кровные»?

«Дорожный Армагеддон»

Приличные гостиницы имеются только в столице республики и еще в двух-трех городах. А в сельских районах их просто нет. Но главной проблемой турбизнеса Коми все-таки является транспортная.

Поезда теперь у нас ходят реже, стоимость авиабилетов зашкаливает, сеть автодорог неразвита и находится в ужасающем состоянии. К примеру, если въезжать в Коми через Архангельскую область, то это просто мука для водителей: сразу за Широким Прилуком (поселок на границе с Коми) начинается «дорожный Армагеддон».

Особый интерес для туристов может представлять Троицко-Печорский район – недаром его называют «воротами Северного Урала». Но железнодорожное сообщение с Троицко-Печорском закрыли еще лет десять назад (по причине нерентабельности), дороги плохие (добраться до лосефермы в поселке Якша сродни подвигу). А гостиница в райцентре рассчитана на очень невзыскательных постояльцев. И что делать туристу? Посчитает он денежки, прикинет очевидные издержки, да и махнет в Карелию, где все гораздо дешевле.

В гору или под гору?

Если верить данным Минкульта, туризм в Коми идет в гору. В 2022 году турпоток оценивался в 410 тысяч человек (на 20 процентов больше, чем в 2021 году). Впрочем, эта цифра весьма сомнительная. И не только потому, что нет данных о налоговых поступлениях, но и по другим причинам.

На сегодняшний день самый востребованный маршрут в Коми – это посещение национального парка «Югыд ва» (там находится известный на весь мир геологический памятник Маньпупунер или Столбы выветривания). В 2022 году в этом парке побывало 6 тысяч 740 человек. В Печоро-Илычском биосферном заповеднике – 4 тысячи 154 человека.

Понятно, что есть еще разного рода туры выходного дня. Например, сыктывкарцы охотно выезжают на экскурсию в Усть-Куломский район, чтобы познакомиться с одной из главных святынь региона – Свято-Троице-Стефано-Ульяновским монастырем.

В Сыктывдинском районе в селе Ыб можно посетить финно-угорский этнокультурный парк и вкусно отобедать. Кстати, несколько лет назад вынашивали идею сделать там еще что-то вроде «парка Юрского периода». На берегу Сысолы обустроить смотровую зону, чтобы можно было разглядеть отложения, относящиеся к Юрскому периоду. Но что-то пошло не так, против «тропы динозавров» выступили местные жители и ученые.

Напомним, что еще в 2012 году в селе Ыб был создан заказник «Каргортский», где можно увидеть фрагменты скелетов ихтиозавров и плезиозавров, обитавших 168 миллионов лет назад на южном побережье Сысольского моря.

В каждом муниципалитете Коми есть свои уникальные достопримечательности. Но ведь как ни крути, а чиновничьи 410 тысяч туристов в год все равно не вырисовываются. Конечно, если в их ряды не записать разного рода командировочных и просто приезжих, отметившихся в гостиницах.

Прощайте, южные курорты!

Тема развития туризма сегодня имеет особую значимость в силу известных причин: СВО, международные санкции. Привычные для россиян зарубежные курорты стали недоступны.

Та же Турция резко подорожала. Путевка на август для семьи из трех человек обойдется в 250 тысяч рублей, плюс надо добраться до Москвы, а еще будут расходы на покупки и развлечения. Теперь это многим не по карману. Поэтому власти и поставили задачу развивать внутренний туризм.

Кроме того, туризм дает еще и рабочие места в сфере услуг. То есть турбизнес мог бы стать своего рода локомотивом для разгона затухающей экономики.

И так обойдемся?

В отличие от нашей республики, Карелия не «сидит» на газовой трубе или бочке с нефтью. Нет там углеводородов, с которых можно качать налоги. Поэтому карельским властям приходится постоянно думать о развитии других отраслей.

А у чиновников Коми вообще нет такой привычки – думать, искать новые решения. Ведь несмотря на то, что 4/5 собранных налогов уходят в федеральный центр, региону тоже кое-что остается. И даже «одну пятую» в последнее время не удается переварить – регулярно появляется профицит бюджета. Потому что власти не умеют грамотно распорядиться деньгами.

Какой может быть профицит, если только на развитие дорожной сети в Коми требуются десятки миллиардов рублей (выделяется в разы меньше)? А без нормальных дорог говорить о туризме бессмысленно. Да и сама туристическая отрасль требует огромных финансовых вливаний. 74 млн рублей, заявленных в бюджете, это капля в море.

Сергей МОРОХИН.