На ремонт дорог для школьных маршрутов в республике в этом году из бюджета выделено около 3 млрд рублей. Но подрядчики отказываются участвовать в конкурсах и аукционах. Причина – низкая стоимость работ, обозначенная в контрактах.

К примеру, цены на битум и битумную эмульсию для изготовления асфальта, которые заложены в контрактах, уже сегодня в 1,5-2 раза ниже рыночных и продолжают стремительно расти. Естественно, дорожные компании не хотят работать себе в убыток.

Опустевшие склады

Узнав, что от дорожников до сих пор почти нет заявок на участие в конкурсах и аукционах, чиновники Желтого дома, естественно, всполошились. Зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева недавно провела совещание, куда пригласила руководителей дорожной отрасли, чтобы узнать: в чем, собственно, дело?

А все очень просто – растолковали вице-премьеру представители подрядных компаний: при таких ценах, которые объявило правительство Коми, никто работать не будет. Стройматериалы надо закупать по реальным, то есть нынешним рыночным ценам. Но ценовые условия предлагаемых чиновниками контрактов не позволяют этого сделать.

На сегодня все дорожные базы и склады пусты. Дорожные организации не закупили ни одной тонны щебня, эмульсии и т.д., хотя до начала ремонтной кампании остались считанные недели.

Кстати, у нас, на Севере, стройматериалы обычно завозятся, пока стоят морозы и автодороги еще не раскисли. Теперь же их (в лучшем случае!) придется в спешке завозить железнодорожным транспортом, что может дополнительно увеличить расходы.

Промедление смерти подобно

В ответ на претензии подрядчиков чиновники говорят: ценообразование ремонтно-строительных работ – прерогатива Москвы. Мол, цифры спускаются сверху, а регионы «берут под козырек».

На самом деле это лукавство. Ведь на прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел на эту тему специальное совещание. Он заявил, что в связи с резким подорожанием строительных материалов, в том числе и в дорожной отрасли, регионы имеют право менять ценовые параметры в контрактах, которые заключаются с подрядчиками.

Поэтому мяч теперь на стороне правительства Коми. Медлить больше нельзя – это может обернуться полным крахом ремонтной кампании-2022, а в итоге и дорожным коллапсом.

Кому доставалась «маржа»?

К этим проблемам неожиданно добавилась и другая. Вокруг самой крупной в регионе отраслевой фирмы – АО «Коми дорожная компания» – нынче кипят нешуточные страсти.

Несколько месяцев назад АО «КДК» возглавил Евгений Берсенев. Новый генеральный директор начал свою работу с ревизии сделок, заключенных его предшественниками, и обнаружил удивительные вещи. Выяснилось, что на протяжении долгого времени закупки техники, стройматериалов и запчастей осуществлялись по завышенным ценам – на 30% дороже.

Кому предназначалась «маржа», еще предстоит выяснить. Но первые результаты уже есть: на гендиректора посыпались гневные жалобы от руководителей филиалов АО «КДК» и даже из самого офиса головной компании. Дескать, Е. Берсенев не дает денег на приобретение запасных частей и на обновление дорожной техники. Дело дошло до того, что к сбору подписей под этими жалобами, которые напоминают доносы, привлекают и простых рабочих-дорожников.

Похоже, что нынешний руководитель Коми дорожной компании разворошил целый муравейник, нарушив систему неформальных связей (которые зачастую построены по принципу кумовства и родства). И тем самым ущемил интересы «дорожных князьков», которые давно «подсели» на финансовые потоки.

Семейно-клановая схема в дорожной отрасли Коми заслуживает внимания правоохранителей, в частности, прокуратуры (как минимум, имеет место пресловутый «конфликт интересов»). Но соответствующие проверки еще впереди, а пока КДК лихорадит, что создает дополнительные трудности для ремонтных работ на дорогах республики.

«Мы считаем, что новый руководитель подвергся атакам со стороны ряда влиятельных людей именно потому, что пытается навести порядок, – считает председатель Коми республиканской профсоюзной организации работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Иван Урсу. – Он решил «укоротить» руки тем, кто перепутал государственный карман (АО «КДК» – фактически госпредприятие) со своим личным».

Виктор СЕМЕНОВ.

фото respublika11.ru