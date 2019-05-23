Титовец теперь будет занимать два кресла

Во вторник, 21 мая, в Инте на сессии Совета на совмещенную должность главы округа – руководителя администрации избрана Лариса Титовец.

Конкурс по отбору кандидатур был объявлен в марте 2019 года после того, как полномочия руководителя округа сложил Василий Сидор.

В Совет города поступили заявления от трех соискателей: директора школы Наталии Веренич, начальника отдела администрации Григория Николаева и действовавшего руководителя администрации Ларисы Титовец.

Процедура голосования прошла в полном соответствии с законом. А по результатам подсчета голосов, который прошел в присутствии всех участников заседания, оказалось, что все 13 депутатов единогласно поддержали кандидатуру действующего руководителя администрации Инты Ларисы Титовец. Церемония инаугурации назначена на 27 мая.