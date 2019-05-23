Во вторник, 21 мая, в Инте на сессии Совета на совмещенную должность главы округа – руководителя администрации избрана Лариса Титовец.
Конкурс по отбору кандидатур был объявлен в марте 2019 года после того, как полномочия руководителя округа сложил Василий Сидор.
В Совет города поступили заявления от трех соискателей: директора школы Наталии Веренич, начальника отдела администрации Григория Николаева и действовавшего руководителя администрации Ларисы Титовец.
Процедура голосования прошла в полном соответствии с законом. А по результатам подсчета голосов, который прошел в присутствии всех участников заседания, оказалось, что все 13 депутатов единогласно поддержали кандидатуру действующего руководителя администрации Инты Ларисы Титовец. Церемония инаугурации назначена на 27 мая.
Титовец теперь будет занимать два кресла
Во вторник, 21 мая, в Инте на сессии Совета на совмещенную должность главы округа – руководителя администрации избрана Лариса Титовец.