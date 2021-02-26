Лариса Титовец признана виновной в совершении преступления (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления). Уголовное дело в отношении Л. Титовец было возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Инты совместно с УФСБ России по Коми.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2019 году руководитель администрации Инты с нарушением законодательства о закупках инициировала заключение с заранее определенным юридическим лицом муниципального контракта на поставку детской игровой площадки. Торги прошли с использованием коммерческих предложений от недействующих организаций и по завышенной цене.

Проверка показала, что приобретенная игровая площадка не отвечает требованиям

безопасности и не может быть введена в эксплуатацию. Причиненный бюджету ущерб составил 4,9 млн рублей.

Суд назначил Л. Титовец наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Она лишена права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.Приговор не вступил в законную силу.