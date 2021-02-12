Недавно в Общественной палате Коми обсуждался вопрос о строительстве на территории сыктывкарской окраины двух медицинских учреждений – Центра диагностики и Перинатального центра.

В сущности, вопрос о строительстве уже почти решен: выделено место, есть разрешение от мэрии, но главное – строительство указанных центров попадает в Федеральную программу «Развитие медицины». Причем государство выделяет на их строительство 95 процентов необходимых средств. То есть республике несказанно повезло, ведь в список регионов, которым выделяются подобные субсидии, попало только 46 субъектов РФ.

Почему же тогда Общественный совет поселка Верхняя Максаковка выступил против? Позицию пояснила председатель совета Светлана Шарканайте. Оказалось, что Совет провел опрос населения, в котором приняло участие 870 человек, и за строительство отдали свой голос только 202 жителя, остальные высказались против. В ходе обсуждения выяснилось: люди боятся, что с появлением двух учреждений жизнь в соседних поселках – Максаковка и Краснозатонский – резко ухудшится.

Причин для опасений несколько. Первая – состояние моста через Сысолу. Уже сейчас здесь довольно часто возникают 2-3-часовые пробки, а если добавится два больших лечебных учреждения, куда будут мчаться «скорые»? Движение вообще может остановиться. А если еще и в этой пробке погибнет роженица или ребенок, кто ответит? Вторая проблема – в поселках «нет воды» и водоотведения, а значит, возникнут новые проблемы. Третья беда – оба Центра хотят разместить в зеленой зоне вдоль дороги, практически эту зону уничтожив…

В ходе долгой дискуссии выяснилось, что жители вовсе не против строительства, они понимают, что оно даст толчок к развитию окраин города, но для этого как раз и надо решить стоящие перед поселками проблемы…

Поздно спохватились…

Кроме общественников, в обсуждении участвовала большая группа медиков и чиновников мэрии. Заместитель министра здравоохранения республики Елена Бударина пыталась убедить собравшихся в том, что предложенный вариант самый лучший. В дальнейшей дискуссии аргументов за строительство было высказано много, они перевешивали все возражения против. А когда собравшиеся прослушали яркое выступление главного врача нынешнего «Коми республиканского перинатального центра» Ольги Лебедевой о том, в каких тяжелых условиях сегодня приходится работать коллективу медиков этого учреждения, сомнений не осталось: надо решать главную проблему с мостом, а все остальное приложится.

Однако противники все же заставили поговорить и об альтернативном решении проблемы. Общественник Виктор Торлопов заявил, что строить оба центра нужно в Больничном городке. А проблема с площадями решается просто: вокруг существующего больничного комплекса много пустующих площадей, есть аварийные дома, которые идут под снос. Если их убрать, хватит места для всех новых зданий…

Устав от споров, модератор заседания Галина Лапшина предложила найти компромиссный вариант строительства. На том споры и прекратились, никакого решения принято не было. Уже в коридоре при обмене мнениями было высказано предположение, что эти дебаты нужно было вести намного раньше, а сейчас это делать уже поздно…

Анатолий ПОЛЬКИН.