На прошлой неделе исполнился ровно год, как Владимир Уйба возглавил регион. 2 апреля, в честь годовщины, Желтый дом планировал было собрать местных журналистов. Но в последний момент пресс-конференцию неожиданно, без объяснения причин, отменили. Вместо этого губернатор записал очередное видеообращение в привычном для него формате «говорящей головы».

Конечно, Уйба не задавал резких вопросов типа «Как же я допустил?» и не позволял себе грубых ответов: «А вот это уже не вашего ума дело!». Подводя замечательные итоги минувшего года, Владимир Викторович был, как всегда, сдержан, корректен, монологичен и самодостаточен.

На пике оптимизма

Губернатор начал с пандемии, благодаря которой он, собственно, и очутился в нашей республике. Возможно, поэтому Уйба говорил о вирусе уважительно, почти с теплотой.

По словам губернатора, коронавирус «высветил проблемы», но одновременно и поставил «вопрос ребром». Стало понятно, что надо развивать не только нефтегазодобычу, но и другие сферы экономики. За минувший год бюджет региона лишился трети налоговых поступлений от добычи углеводородов. Зато теперь у России и Коми появился шанс «пересмотреть свою промышленную политику».

Благодаря эпидемии, как сообщал В. Уйба, «новый импульс получила отрасль внутреннего туризма».

Логика тут понятна: внутренний туризм у нас развивается «пограничным способом». Если перекрыть внешние рубежи, куда деваться туристу? Вместо Ниццы и Ибицы он попрется в село Ыб.

Завершая тему коронавируса, доктор Уйба авторитетно заявил: «Мы достойно прошли несколько пиков эпидемии. Поэтому в целом сейчас ситуация управляемая».

Поскольку это был монолог, никто не переспросил: «Кто это – мы?» и «Что значит – достойно?». Если речь идет о региональном правительстве, тогда понятно: в разгар «ковидного кризиса» местная власть действительно проявила редкое хладнокровие, если не сказать равнодушие.

Сам Уйба недавно признался, что он сделал прививку (очевидно, по блату) еще за несколько месяцев до начала массовой вакцинации. Может, поэтому он часто появлялся на публике без защитной маски и от других этого особо не требовал. Да и в целом «антиковидный режим» в Коми был мягкий, либеральный, без административного нажима. Правда, в результате по числу зараженных и умерших на душу населения Коми оказалась в лидерах – 11 место среди всех российских регионов. И по уровню вакцинации у нас почти такое же место, но уже – снизу.

А в целом все стабильно: примерно по 60 трупов и 2000 новых больных ежемесячно. При этом и здоровые, и больные, не говоря уже о мертвецах, не жалуются и не ропщут. То есть ведут себя очень достойно.

Республика, держи «пять»!

Видеообращение было приурочено к годовщине «вахты у руля», поэтому многие думали, что прозвучит своего рода отчет. И будут названы главные достижения руководителя Коми за истекший период – в квадратных и кубических метрах, в тонно-километрах и в койко-местах. Но ни цифр, ни названий конкретных объектов так и не прозвучало. Уйба говорил в основном о планах, многие из которых уходят в туманный 2035 год.

Тем не менее, чувствуется, что новая команда Желтого дома времени зря не теряла. Не прошло и года, как Уйба и Ко уже определили главные приоритеты в развитии региона. Они обнаружили аж пять «оригинальных» направлений: 1. Создание новых рабочих мест. 2. Повышение доли переработки во всех отраслях. 3. Расширение объемов импортозамещения. 4. Подготовка к 100-летию Коми. 5. Преодоление ковид-ситуации.

Тут что ни пункт, то новация. Что ни тезис, то прорыв. И полет мысли, устремленной в далекое будущее.

Ну и, конечно, Арктика. Куда же мы без нее? Арктика – это наше все. Ее освоение сулит региону неизбежное процветание. И будет нам счастье, и появится у нас особая экономическая зона «Север», и технопарки, и новые экономические кластеры. В том числе IT-кластер, что, несомненно, обрадует жителей Устькуломщины, а также обитателей других сельских районов, где до сих пор нет ни нормальных дорог, ни надежной мобильной связи.

Увы, возникает ощущение, что все это мы уже слышали, причем не раз. Налицо – эффект дежавю. Есть даже легкое подозрение, что все эти светлые идеи Уйба позаимствовал у своего предшественника – Сергея Гапликова. Тот тоже любил часами распинаться про Арктику и технопарки. Но однажды, наспех собрав вещички, он скрылся из республики в неизвестном направлении. Теперь у Сергея Анатольевича все хорошо – он трудится в солидной фирме и, по слухам, с большой теплотой вспоминает о годах, проведенных в Коми. И мы тоже иногда его вспоминаем. С доброй улыбкой.

Владимир СУМАРОКОВ.