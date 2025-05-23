Трудяга, красавчик, премьер! Он учился на электрика, а стал танцором

23 мая в Театре оперы и балета пройдет бенефис Романа Миронова.

Вечер «Душа в движении» приурочен к 20-летию творческой деятельности артиста. За эти годы он станцевал все ведущие партии в балетном репертуаре театра. А всего в его копилке 53 партии в классических и современных балетах. При этом особую популярность Роман приобрел, исполнив роль Яг-Морта в одноименном спектакле, и Морской колдуньи в «Русалочке». Колдунья, к слову, принесла ему еще и премию за «Лучшую женскую роль» в республиканском театральном конкурсе им. С. Ермолина.

Народный артист

Роман пришел в театр в 19 лет, бросив училище в Ухте, где учился на… электрика. За плечами высокого худого парня был только опыт бальных танцев и коричневый пояс каратиста. Однако природное обаяние и невероятная работоспособность помогли ему доказать, что терпение и труд все перетрут.

Сегодня Роман Миронов – народный артист Республики Коми, лауреат Всероссийского конкурса профессионального исполнительского мастерства «Призвание», лауреат премии правительства Коми. В 2017 году он окончил балетмейстерский факультет ГИТИСа и теперь имеет успешный опыт постановки детских балетных спектаклей, балетных номеров и концертных программ. Кроме того, совмещает работу в театре с преподавательской деятельностью (ведет дуэтно-классический танец у студентов Гимназии искусств при главе Коми).

19 мая, в преддверии бенефиса, в театре состоялась творческая встреча Романа Миронова со зрителями. Конечно, было много вопросов о творческих планах. Прозвучал и вопрос: неужели ему не хотелось попробовать себя на «большой сцене», в более крупных театрах? «Такие мысли были. Но один старший коллега по цеху вовремя привел мне одну восточную мудрость: «Лучше быть головой собаки, чем хвостом дракона». Я услышал и согласился», – с улыбкой признался Роман.

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В первом отделении вечера-бенефиса зрители увидят фрагменты из балетов «Дон Кихот», «Жизель», «Баядерка», «Кармен-сюита» и «Крик». Второе отделение будет посвещено творчеству М. Равеля и хореографии Андрея Меркурьева. Вместе с бенефициантом на вечере выступят ведущие солисты и молодые артисты балета театра, а также прима-балерины театра «Кремлевский балет» Алина Каичева и Олеся Росланова.

Лиля ВОВК.