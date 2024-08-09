«Творческая клаустрофобия» довела актера до главного режиссера

Академический театр драмы им. Виктора Савина начнет свой 95-й сезон с новой «головой».



6 августа к обязанностям главного режиссера приступил Денис Рассыхаев. 13 сентября театральный сезон откроется премьерой комедии Александра Островского «Волки и овцы» в его постановке.

Денису Рассыхаеву 42 года. Он свой человек в театре. Уже работая в труппе, окончил Ярославский театральный институт по специальности «Актер театра и кино» и режиссерское отделение Театрального института имени Щукина. На сегодняшний день в послужном списке Рассыхаева около 100 ролей и более десяти поставленных им спектаклей. Причем спектаклей, которые на слуху и пользуются заслуженным вниманием публики: антиутопия «Зверь» и эпическая феерия «Снегурочка. Live», «Свадьба с приданым», «Игра в фанты», «А зори здесь тихие. Лебедушки» и «Каштанка»…

«В какой-то момент почувствовал, что мне меня как актера не хватает: я многое сказал и ощутил нехватку средств для выражения, они обусловлены границами роли. А хочется высказываться шире. Я понял, что у меня начинается творческая клаустрофобия. Режиссура – это выход из такого состояния, режиссер проигрывает все роли в своем спектакле, и в каждой он отражает свое мнение» – так говорил в одном из своих интервью Денис Рассыхаев пять лет назад.



«В жизни театра наступает очень важный период. Совсем скоро мы откроем 95-й сезон, а в следующем году отпразднуем 95-летие театра. В связи с этим мы очень серьезно занимались поиском кандидатуры на должность главного режиссера. Важно было найти человека, который ознакомлен с историей театра, знает и любит коллектив, понимает значимость Театра имени Виктора Савина для республики. Мы уверены, что всем этим требованиям соответствует Денис Рассыхаев, – заявил директор Академического театра драмы имени Виктора Савина Михаил Матвеев. – Есть надежда, что его молодая творческая энергия, профессиональные знания, опыт, уважение к театральным традициям и вовлеченность в современный театральный процесс нашей страны помогут театру и дальше соответствовать времени и зрителю».

Добавим, что Денис Рассыхаев вот уже 25 лет состоит в браке с талантливой актрисой театра Светланой Мальковой. У супругов трое детей. Помимо работы в театре оба они преподают актерское мастерство в Колледже искусств Республики Коми.

Лиля Вовк.