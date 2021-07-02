Штраф в 14 тысяч рублей получил начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды филиала компании «ЛУКОЙЛ-Коми» Юнис Зарифуллин.



Ему вменили невыполнение правил по предупреждению и ликвидации ЧС после нефтеразлива на границе с Коми. Из-за аварии на поверхность вылилось почти 100 тонн нефти, а концентрация вредных веществ в воде превысила норму в 500 раз.

По сообщению портала «7х7», после аварии на Ошском месторождении прокуратура НАО провела проверку и выяснила, что у компании «ЛУКОЙЛ-Коми» не было плана предупреждения и ликвидации нефтеразливов, нефтяники несвоевременно локализовали и ликвидировали аварию, а также не опубликовали информацию о страховом случае в открытом доступе. Прокуратура попросила гендиректора «ЛУКОЙЛ-Коми» устранить нарушения и возбудила административное дело против «ответственного должностного лица» фирмы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС.

В решении говорится, что из-за нефтеразлива на Ошском месторождении было загрязнено более 12 тыс. км территории, а допустимая концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 84 раза. В Усинске был введен режим ЧС, а в Заполярном районе (НАО) — режим повышенной готовности.

В суде Зарифуллин признал вину и объяснил, что компания не успела разработать, согласовать и утвердить план предупреждения и ликвидации нефтеразливов после выхода новых требований к нему. Но на сегодня договор на его разработку компанией уже заключен.

В компании «ЛУКОЙЛ-Коми» оценили объем вытекших нефтепродуктов из-за аварии на Ошском месторождении в 99 тонн, 9 из которых попали в воду. В Росприроднадзоре заявили, что, по предварительным данным, ущерб природе от нефтеразлива может превысить 300 млн руб.

Фото Максима Полякова.