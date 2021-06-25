У стен Кремля говорили о Республике Коми

18 июня на главном книжном празднике лета «Красная площадь» состоялась презентация книги «Историко-культурное достояние Республики Коми. Научно-популярные очерки». Издание подготовлено к 100-летию Республики Коми по инициативе регионального Министерства культуры, туризма и архивного дела.

Представили книгу генеральный директор «Коми республиканской типографии» Анна Чуракова, директор Института языка, литературы и истории КНЦ (он же ответственный редактор, составитель и один из основных авторов издания) Игорь Жеребцов и руководитель Национального музея Коми Светлана Бандура.

Над книгой работали более 50 авторов: археологи, историки, этнографы, литературоведы, фольклористы и лингвисты, сотрудники Национального музея и Национальной галереи, Национального архива и Национальной библиотеки республики, рассказал на презентации Игорь Жеребцов. Но, несмотря на то, что у кого-то из авторов в книге только одна страница, а у кого-то двадцать, все они равноправные сочинители книги.

Идея сборника заключалась в том, чтобы рассказать историю республики максимально простым и доступным языком, отметил И. Жеребцов. При этом каждый читатель найдет что-то интересное для себя. Кто-то, возможно, впервые откроет для себя праздничный календарь советского человека, а кто-то, погрузившись в древнейшую историю, узнает о том, какие изменения происходили в материальной и духовной культуре древних первопроходцев Севера.



– Я пытался не давать оценку событиям, а сохранить факты, исторический фон того времени, – подчеркнул ответственный редактор. – Допустим, 20-30-е годы ХХ века. С одной стороны – это романтизм новой жизни, а с другой – разочарование от репрессий. Но несмотря ни на что, культура того времени развивалась, вопреки всему рождалось новое…

Благодаря слаженной работе замечательного авторского коллектива подготовить столь крупный и хорошо иллюстрированный труд удалось в относительно сжатые сроки – всего за полгода.

Интересно, что до Красной площади сборник «Историко-культурное достояние Республики Коми» был презентован также еще в двух знаковых для столичных книголюбов местах: 2 июня – в книжном клубе «Достоевский» и 4 июня – во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Вместе с ним библиофилам представили также сборник «Сказки северных ветров». Научный редактор сборника Павел Лимеров рассказал, в чем изюминка этой книжки. Оказалось, что ее авторы изменили исходные тексты известных коми сказок. «Тексты адаптированы, в них нет мрачных концовок, и сказки от этого только выиграли», – отметил П. Лимеров.

Лиля ВОВК.

Фото со страницы ВКонтакте А.Чураковой.