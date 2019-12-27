В Коми нашлась-таки семья, которая выиграла 29 миллионов рублей!
Обладателями денежного приза стали супруги Галина Братенкова и Александр Кожевин. Кстати, именно Галина и вытянула счастливый билет.
Утром Александр занимался домашними делами, а Галина смотрела трансляцию тиража по телевизору. «Я и заметить не успела, как верхняя строчка в билете закрылась за пять ходов. Ведущая радостно поздравила жителя Коми», — поделилась женщина.
Супруги получили шанс осуществить давние мечты. Они построят дом, гараж и хлев для домашних животных. У них большое хозяйство: куры, козы, овцы и кролики. Также победители купят новый автомобиль, сделают подарки дочерям и обеспечат им высшее образование. Летом они отправятся в долгожданный отпуск на море.
Галина работает в школе учителем математики, Александр — военный на пенсии. Мужчина любит ремонтировать ретро-автомобили.
У супруги – счастливая рука. Семья из Коми получит рекордный выигрыш
В Коми нашлась-таки семья, которая выиграла 29 миллионов рублей!