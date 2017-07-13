Убытки «Комиавиатранса» растут, а количество пассажиров падает

Акционерное общество «Комиавиатранс» опубликовало годовой отчет за 2016 год. Согласно документам, чистый убыток предприятия составил 209,4 миллиона рублей, что на 57 миллионов больше, чем в 2015-м, сообщает «КомиОнлайн».

Доля рынка «Комиавиатранса» в регионе, по его собственной оценке, составляет 38 процентов (в 2015-м была 47 процентов).

На рынке аэропортового и наземного обслуживания «Комиавиатранс» является монополистом. В 2016 году (по сравнению с 2015-м) произошло уменьшение вылетов самолетов из всех аэропортов региона. «Аэропортовая деятельность планово убыточная. Потенциально убыточная деятельность аэропортов Воркуты, Печоры, Усть-Цильмы, так как они являются тупиковыми аэропортами Севера. На сегодня отсутствует возможность использования этих аэропортов для транзитных рейсов», говорится в отчете.

За 2016-й компания перевезла 250 тысяч пассажиров, в том числе 64 тысячи на местных маршрутах, в то время как в 2015-м пассажиропоток составлял почти 400 тысяч человек.

На результаты деятельности предприятия негативно влияют: снижение спроса на авиаперевозки, отсутствие валютной выручки, падение реальных доходов населения и т.д.

В прошлом году предприятие получило 555 миллионов бюджетных средств (на 32 миллиона больше, чем в 2015-м). С целью улучшения платежеспособности предприятие проводит поиск инвесторов. Кроме того, «Комиавиатранс» хочет нарастить доходы за счет эксплуатации Embraer на регулярных рейсах за пределами Коми.

Для справки. АО «Комиавиатранс» создано в 1998 году на базе государственного предприятия «Комиавиа». Единственный акционер — Республика Коми в лице Минимущества РК.