В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Министерство просвещения России рекомендовало завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая (в зависимости от продолжительности учебной недели – пятидневка или шестидневка).

В Минобрнауки Коми пояснили, что предложения Минпросвещения России относительно сроков окончания учебного года для субъектов РФ носят рекомендательный характер. Регионы вправе самостоятельно определить сроки окончания учебного года.

Учитывая обстановку, сложившуюся на территории Коми, министерством рекомендовано принять решение о следующих сроках окончания учебного года: для 1-4 классов – 22-23 мая; 5-11 классов – 29-30 мая.

По мнению регионального Минобра, это вызвано необходимостью реализовать образовательные программы в полном объеме. Пересмотр сроков окончания учебного года, как подчеркнули в Минобрнауки Коми, не планируется.