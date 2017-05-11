Ученые знают, как правильно поделить казенное имущество и бюджетные деньги

В 2013 году началась реформа Российской академии наук (РАН). А вслед за этим — череда громких скандалов…

В ходе реформы к РАН присоединились две академии — медицинских и сельскохозяйственных наук. Управление имущественным комплексом российской науки было передано специально созданному федеральному агентству — ФАНО.

Именно при дележе имущества, как сказал бы классик, «разыгрались безобразные сцены». А участвовали в них интеллигентнейшие (в понятии обывателей) люди в очках, с бородками — академики.

Академия наук России имела многомиллиардную собственность — комплексы зданий и сооружений, огромные земельные участки в центре городов и близ них. Это был тот большой и сладкий кусок собственности, который еще не успели поделить и «прихватизировать».

Столица нашей республики, хоть и далека от крупных институтов и академгородков, но «имущественные страсти» не обошли стороной и Коми научный центр Уральского отделения РАН.

Сыктывкарская «Рублевка»

Недалеко от Сыктывкара есть живописное местечко Еля-ты. Пять минут от центра города на автомобиле по асфальтовой дороге. Берег озера, сосны – красота. В советское время здесь располагался пионерский лагерь, а нынче элитный поселок, который насчитывает 141 коттедж с участками площадью от 12 до 30 соток. Это своего рода местная «Рублевка». Недаром же именно здесь построил себе «скромный домик» экс-заместитель главы республики Константин Ромаданов (ныне он находится в Лефортово в качестве ключевого фигуранта по громкому коррупционному «делу Гайзера»).

Но мало кто знает, что неподалеку от этого места есть куда более скромное, хотя и вполне академическое заведение — Выльгортская научно-экспериментальная биологическая станция (ВНЭБС). Попросту сказать, это ферма с коровами и сельхозугодьями. На старых топографических картах 1940-х годов поселок у старичного озера Еля-ты значится как Опытное поле, самим названием говоря о том, какие работы там велись. Земли вокруг были федеральные.

В 1997 году были сделаны первые замеры тех самых земель. В 2002-м от них уже оттяпали изрядный кусок, и участок сократился. В 2004-м он сократился еще — словно шагреневая кожа. По мере того, как разрасталась сыктывкарская «Рублевка», площадь сельхозземель уменьшалась. Имуществом распоряжались лихо!

Убирайтесь со своей фермой!

Помните сказку о зайце с избушкой лубяной, к которому лиса попросилась сначала на крылечко, потом в избушку, потом на печку… да и выгнала хозяина. В нашей истории — примерно так же. В декабре 2016 года по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы руководителям Коми НЦ предложили… «убраться» с их же земель вместе с фермой и породистым скотом.

Дело в том, что им не согласовали санитарно-защитную зону. Теперь получилось, что ВНЭБС мешает элитному поселку: жилой массив подошел так близко, что рядом оказались силосная траншея, зерносушилка, склад, скотный двор, навозохранилище. И вся эта «навозная дрянь» загрязняет чистый воздух соснового берега!

Выяснилось, что правоустанавливающие документы на землю, межевые дела исчезли из имущественного отдела Коми НЦ самым загадочным образом. Поэтому доказать что-либо сейчас трудно. Лишь часть из этих документов сумел спасти случайный человек, не имевший отношения к земельным делам. Но даже эти чудом уцелевшие бумаги говорят о многом…

Прокурорская проверка, проведенная в конце прошлого года, подтвердила факты нарушений земельного законодательства. Ценные, обихоженные земли сельхозназначения, использование которых для других целей по федеральному закону не допускается, непонятным образом стали землями населенных пунктов.

В ту пору Коми НЦ УрО РАН руководил Михаил Рощевский, а Сыктывдинским районом — Артур Рудольф. Однако в документах нет ни слова о тех, кто же именно организовал сделку с «золотой землицей», нет и их фамилий.

Кстати, недавно к руководству Коми НЦ обратился один высокопоставленный республиканский чиновник. Он «рекомендовал» как можно быстрее продать буренок с фермы ВНЭБС. Причем продать их строго определенному «лицу»…

Дела сердечные

А вот еще одна страничка истории Коми НЦ, причем совсем свежая.

В связи с кризисом финансирование науки из федерального бюджета по всей стране становится все более скудным. Это касается и Коми научного Центра, многие сотрудники которого получают весьма скромную зарплату, а то и вовсе попадают под сокращение. За бюджетные деньги сегодня приходится бороться. А дабы получить финансирование, надо доказать, что твои исследования входят в число приоритетных.

Однако бедствуют сегодня далеко не все трудяги-ученые.

В марте нынешнего года Прокуратура РК провела проверку Коми НЦ и выдала представление об устранении нарушений законодательства о труде и противодействии коррупции (документ за подписью прокурора РК Сергея Бажутова).

Да, зарплата у научных сотрудников небольшая, но есть еще и «выплаты стимулирующего характера» — нечто вроде премии за хорошие результаты. Подобную премию могут выдавать поквартально, а могут — и раз в год. Средства на эти цели выделяются как бюджетные, так и из грантов, заработанных непосредственно научными сотрудниками.

Организация расчетов по зарплате, осуществление контроля за расходованием фонда оплаты труда, начисление и выдача всех видов премий — эти функции были возложены на главного бухгалтера НЦ Лидию Яблонцеву, которая состояла в этой должности с 1998 года.

Как сказано в материалах проверки, «выплаты не во всех случаях соответствовали основанию. При подготовке к изданию приказов о премировании… (указаны номера) руководителями структурных подразделений Коми НЦ и гл. бухгалтером нарушены требования Положения об оплате труда». «Представления (докладные записки) руководителей структурных подразделений передавались непосредственно гл. бухгалтеру, которая инициативно определяла размер стимулирующих выплат с учетом личной заинтересованности в отношении отдельных работников Коми НЦ».

Судя по суммам этих выплат, наилучших результатов труда за 2016 год добились начальник отдела по имуществу Г.А. Сычева (более 128 тысяч руб.), главный научный сотрудник отдела гуманитарных междисциплинарных исследований Л.П. Рощевская (115 тыс.), зав. отделом сравнительной кардиологии И.М. Рощевская (более 235 тыс. руб.). Что же касается главбуха Яблонцевой, то и она, видимо, осуществила заметный «прорыв в науке» — получила в качестве вознаграждения более 261 тыс. руб. Причем все это — бюджетные деньги, стимулирующие выплаты.

«Конфликт интересов»

Любопытно, что в списке «счастливчиков» есть и непосредственные исполнители, однако выплатили им копейки. Например, руководители ведущих проектов, получивших гранты, имели куда более скромные премии — в разы меньше (суммы и фамилии в документе приведены).

А вообще, кто и как определяет качество труда ученых? Существует принятый во всем мире инструмент оценки — количество публикаций в престижных международных научных журналах, а также число патентов.

Однако в акте плановой проверки Коми НЦ, которую провело Уральское ТУ ФАНО России, отмечено, что есть сотрудники, у которых «количество фактически опубликованных работ ниже, чем в отчете об исполнении госзадания». А в их числе как раз упомянутая выше Ирина Рощевская, которой затем было объявлено замечание. За что же тогда она получила приличное вознаграждение?

«Кроме того, — говорится в материалах прокурорской проверки, — сотруднику отдела сравнительной кардиологии Рощевскому М.П. размер стимулирующих выплат (более 175 тысяч рублей) устанавливала заведующая отделом Рощевская И.М, состоящая с ним в родстве (дочь)».

Есть и еще одна прелюбопытная деталь. В отделе сравнительной кардиологии на 0,3 ставки трудится скромная сотрудница Мария Кочедыкова. Она историк, учится в аспирантуре. По итогам 2015 года эта сотрудница получила вознаграждение на общую сумму 166 тысяч рублей. Спрашивается: какое отношение историк имеет к кардиологии?

А ларчик, видимо, открывается просто — Мария Кочедыкова является родной дочерью Ирины Рощевской, заведующей отделом.

Налицо «конфликт интересов». Об этом, безусловно, знала «инициативно распределяющая» выплаты главный бухгалтер, но, как сказано в материалах проверки, мер к устранению «конфликта интересов» не приняла.

Впрочем, такое распределение средств, вероятно, стало уже традицией. В материалах есть и еще одна любопытная цифра: только в 2015 году точно таким же путем отец и дочь — Михаил и Ирина Рощевские — получили в виде вознаграждения более миллиона бюджетных рублей.

Людмила КУДРЯШОВА.

ДЛЯ СПРАВКИ

Коми научный Центр Уральского отделения РАН сегодня объединяет семь институтов: геологии, биологии, физиологии, химии, языка, литературы и истории, социально-экономических и энергетических проблем Севера, а также физико-математический, созданный в апреле этого года.