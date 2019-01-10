Угощайтесь ватрушками и пирогами

Госдума рассматривает законопроект о введении уголовной ответственности за продажу через интернет фальшивых лекарств и биологических добавок.

С 1 января к исполнению обязанностей ректора Коми республиканской академии

В прошлом году река стала грязнее на всем протяжении.

В прошлом году река стала грязнее на всем протяжении.