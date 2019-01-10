Святки – это праздничные дни между Рождеством (7 января) и Крещением (19 января). В эти дни исстари люди гадали, веселились, ходили колядовать.
Колядки — древний обычай, появившийся еще до крещения Руси. Группы колядующих (обычно молодые люди) рядились различными животными, ходили по дворам, пели ритуальные песни – короче, отдыхали и веселились. Но во всем этом веселье был свой сакральный смысл — призыв благополучия, плодородия и прочих благ. И, конечно же, люди приветствовали Коляду. Колядующие «дарили» крестьянскому дому благополучие на весь год, а хозяева отдаривали их козульками, а также пирогами, ватрушками, пивом, деньгами.
Угощайтесь ватрушками и пирогами
Святки – это праздничные дни между Рождеством (7 января) и Крещением (19 января). В эти дни исстари люди гадали, веселились, ходили колядовать.