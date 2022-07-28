Уйба попал под санкции (Блиц от 29 августа)

Правительство Великобритании расширило санкционный список против руководителей российских регионов.

Под ограничительные меры попали 29 губернаторов, в их числе глава Коми Владимир Уйба. Как следует из документов британского правительства, им запретят въезд в Великобританию, а также арестуют активы в стране. В. Уйба неоднократно заявлял о поддержке военной спецоперации на Украине. Кроме того, Коми присоединилась к общей федеральной кампании по поддержке городов Донбасса силами российских регионов.

Боец скончался от ран

Александр Дубогрызов получил ранение в ходе спецоперации на территории Украины.

В апреле Александр отправился на спецоперацию, а в мае семья узнала, что он получил осколочные ранения, где находится – неизвестно. Искали Александра с помощью горячих линий и соцсетей. В итоге в июле нашли в Москве, в Главном военном госпитале, он находился в медикаментозной коме. А вскоре Александр умер, не приходя в сознание. Хоронить бойца будут на родине, дата уточняется. 20 июля в ходе СВО погиб Станислав Софроний, уроженец Прилузского района. А 28 июля пришла еще одна скорбная весть – в боях на территории ДНР погиб сыктывкарец Сергей Никитин.

Когда игра стоит свеч

Купив билет лотереи за 320 рублей, сыктывкарец выиграл более полутора миллионов.

Некий счастливчик (его фамилия пока не разглашается) отметил в игровом поле государственной лотереи сразу несколько числовых комбинаций. В итоге ему достались суперприз (1,3 млн руб.) и дополнительный выигрыш в размере 240 тысяч рублей.

Мальчиков больше

За первое полугодие 2022 г. в Коми родилось 3 208 малышей.

Органами загса республики зарегистрировано рождение 1613 мальчиков и 1595 девочек. Также родились 42 двойни. За шесть месяцев составлено также 5549 актовых записей о смерти.

А выглядит как новый…

Спустя год после ввода в эксплуатацию Республиканскому стадиону требуется серьезный ремонт.

Утвержден план-график работ со сроками их выполнения до конца сентября этого года. Самыми трудоемкими будут подъем участка грунта по краю запасного поля и беговой дорожки вдоль ул. К. Маркса, ремонт козырьков над трибунами основной спортивной арены, а также устранение сбоев в работе светодиодных экранов.

Готовь котельные летом

К новому отопительному сезону готова 161 из 356 котельных.

На совещании в правительстве региона руководители муниципальных образований доложили о подготовке объектов ЖКХ, газового и энергетического комплексов к зиме. Пока лишь четверть жилфонда готова к новому отопительному сезону. Замена ветхих тепловых сетей идет медленнее, чем в прошлом году. В Усинске, Вуктыле, Сосногорске, Корткеросском и Усть-Куломском районах эти работы еще даже не начаты.

Зуев победил на спине

Сыктывкарский спортсмен стал победителем Кубка России по плаванию.

Финал соревнований проходил с 21 по 25 июля в Казани в рамках комплексных международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду «Игры дружбы». Трое спортсменов столичной спортшколы олимпийского резерва «Аквалидер» Николай Зуев, Дмитрий Никоненко и Артем Эсаулов приняли участие в Кубке и показали достойные результаты. Н. Зуев стал бронзовым призером на дистанции 100 м на спине и с результатом 1.57.44 одержал победу на дистанции 200 м на спине.

Разбиваем машины «в хлам»

Мужчины-водители из Коми чаще всех в России разбивают свои автомобили.

Специалисты страховой компании «Согласие» изучили аварийность в городах и составили список регионов, в которых автовладельцы разбивают свои машины без возможности восстановления – в «тотал». Среди женщин первыми оказались челябинки, а среди мужчин – водители из Коми. В тройке «лидеров» также автолюбительницы из Владимирской и Орловской областей. А среди мужчин – водители из Башкортостана и Ставропольского края.

Наше место – тринадцатое

Каждая шестая семья в республике относится к среднему классу.

Больше всего семей среднего класса, по данным статистики, которую приводит РИА-Рейтинг, проживают в ЯНАО, Магаданской области и на Чукотке. В Коми к среднему классу относятся 17,4% семей. Республика не смогла обогнать НАО (6-е место), но обошла соседние Архангельскую (18-е место) и Кировскую области (62-е). В исследовании был применен доходный метод. То есть средним классом признаются семьи, где трудовые доходы позволяют иметь жилье, автомобиль, ездить в отпуск и формировать накопления. В целом в России средний класс составляет 11,5% семей.

Крыша для сирот

Сертификат на приобретение жилья для детей-сирот показал свою эффективность, считает прокурор республики Николай Егоров.

На коллегии надзорного органа отмечалось, что за первое полугодие почти 1200 детей-сирот были обеспечены жильем, в том числе благодаря сертификатам на приобретение жилья, денежные средства на которые выделяются за счет республиканского бюджета. Тем не менее, жильем обеспечен лишь каждый пятый от общего количества нуждающихся сирот.

Почвы, обогащайтесь!

С 10 по 14 августа в Сыктывкаре пройдет VIII съезд почвоведов им. В. Докучаева.

Мероприятие, организаторами которого выступают Сыктывкарский университет и Институт биологии Коми научного центра, соберет 300 ученых со всей страны. Участники съезда будут искать решение вопросов обогащения почв сельхозугодий, восстановления их после вырубки леса и в результате техногенных загрязнений.

Три сотни алиментщиков

Столько судебные приставы Коми разыскали с начала года.

За 6 месяцев на принудительное исполнение в УФССП России по РК поступило 292 тыс. исполнительных документов. Благодаря временному ограничению на выезд должников из России взыскано около 136 млн рублей. Из них около 26 млн составили алиментные платежи.

Праздник «крылатой пехоты»

Корткерос вновь примет на своей земле десантное братство Коми.

2 августа в республике пройдут мероприятия, посвященные Дню воздушно-десантных войск России. Сбор членов регионального отделения «Союз десантников» состоится у Свято-Стефановского кафедрального собора Сыктывкара. После литургии участники направятся к памятнику «Скорбящий воин», а оттуда на автобусах поедут в местечко «Аэропорт» села Корткерос. Именно здесь пройдут основные мероприятия.