Умер автор гимна (Блиц от 15 марта)

В Санкт-Петербурге 9 марта на 87 году скончался Олег Чупров, автор слов официального гимна города на Неве.

Олег Акимович родился в селе Объячево Прилузского района. Детство и юность провел в Усть-Цильме, где окончил среднюю школу и два года работал на стройке. В 1959 году он поступил в Ленинградский университет, а в 1974-м окончил Литературный институт имени А. Горького. Большую часть своей жизни О. Чупров прожил в Санкт-Петербурге. Песни на его стихи исполняли такие известные артисты, как Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха.

Список потерь растет

На днях стало известно о гибели еще девяти военнослужащих из Коми.

В списке погибших Андрей Обоскалов и Илья Угловский из Воркуты, Александр Кочев из села Палевицы Сыктывдинского района, Андрей Шпилёв из Эжвы, Степан Жидомиров из Микуни, Сергей Шишляев из Усинска, Виталий Фасий из Инты, Егор Макаров из поселка Аджером Корткеросского района и Сергей Шишляев, уроженец поселка Нижняя Омра Троицко-Печорского района, проживал в Усинске.

Вычегда: она такая непостоянная!

Для научно-исследовательской работы по изучению русел Сысолы и Вычегды потребуется 22 млн рублей. Информация об аукционе появилась на сайте Госзакупок.

Ученым предстоит изучить русла рек Сысолы и Вычегды в черте Сыктывкара, а также разработать научно обоснованные рекомендации и мероприятия, направленные на стабилизацию русел и охрану водных объектов. Итоги аукциона подведут 31 марта. Отметим, что Вычегда – самая неустойчивая в России река по уровню мигрирования русла.

Маленькие дети – большие штрафы

Правительство России поддержало законопроект о двукратном увеличении штрафа за перевозку детей без специальных автокресел.

В настоящее время за нарушение правил перевозки детей для водителей положен штраф 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 25 тыс. рублей, для юридических лиц – 100 тыс. руб.

Крошку измеряют в тоннах

В Сыктывкаре для борьбы с гололедом продолжат использовать мраморную крошку.

В этом году коммунальщики закупили 69 тонн мраморного щебня. Как и в предыдущие годы, крошка будет применяться на тротуарах вдоль центральных улиц и в исторической части города. А участки с менее интенсивным движением пешеходов будут посыпать солью с песком.

Гольдштейн побывал в лагере

Врио главы Коми лично проверил готовность к летнему сезону детского оздоровительного лагеря «Черноморская зорька» в Анапе.

Лагерь заметно преобразился: обновлены корпуса, закуплена новая мебель, появились современные спортивные и игровые площадки. Из-за недавнего разлива мазута в Черное море усилен мониторинг качества воды и состояния побережья. Открытие лагеря запланировано на 1 июня.

Лыжи – наша гордость

С 16 по 23 марта в Сыктывкар съедутся лучшие лыжные гонщики страны.

На комплексе имени Раисы Сметаниной пройдут сразу два крутых события – VII этап Кубка России и чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Врио главы Коми предложил землякам дружно поддержать лыжников из Коми. «Предлагаю запустить флешмоб поддержки – напишите пожелания нашим спортсменам в своих соцсетях с хештегами #КомиЛыжиГордость», – объявил Ростислав Гольдштейн.

Из Заполярья – на крыльях

С 1 апреля возобновляются авиаперелеты по маршруту Воркута – Москва.

Впервые воркутинцев будет принимать аэро-

порт Жуковский (Москва). По информации системы бронирования, стоимость билета начинается от 8000 рублей. Полеты будут совершаться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Как сообщается на сайте авиакомпании «РусЛайн», с 3 июля можно приобрести билеты по маршруту Воркута – Внуково (Москва). Напомним, в 2024 году «РусЛайн» возобновила полеты из Воркуты в Москву с 20 мая.

Тайны «волшебной комнаты»

Правительство Коми заказало комнату психологической разгрузки.

На сайте Госзакупки появилась заявка на приобретение виртуальной «волшебной комнаты», за которую готовы заплатить 458 916 рублей. Согласно техзаданию, в комплект входят лазерный проектор, ноутбук, потолочный кронштейн и программное обеспечение. Встроенные датчики реагируют на касания, превращая стену, пол или потолок в интерактивную панель. Система включает 144 обучающих программы, а также эффекты для спортивных упражнений. Где именно появится этот технологичный комплекс, пока неясно. Не исключено, что в здании администрации главы Коми.

Сельчанам лучше не болеть

Жители удорского села Большая Пысса уже давно жалуются на отсутствие лекарств. Недавно районная прокуратура в ходе проверки установила, что в Пысской врачебной амбулатории фактически не организована розничная торговля лекарственными препаратами, их отпуск как в рецептурной форме, так и без рецепта.

В результате жители села Большая Пысса, а также близлежащих населенных пунктов лишены возможности приобретения лекарств, в том числе в экстренных случаях. Прокуратура внесла главному врачу Удорской районной больницы представление об устранении нарушений.

Шоферов хронически не хватает

В 2024 году в Сыктывкаре восемь из десяти автобусов не вышли на рейс из-за нехватки водителей.

По словам руководителя «Комиавтотранса» Владимира Тукмакова, в минувшем году план рейсов по перевозкам был выполнен на 86%, тогда как в 2023 году его удалось выполнить на 97%. Основную причину невыполнения плана руководство предприятия видит в нехватке кадров – дефиците водительского состава. Доля этой причины в общем объеме всех причин составила 80%. Среди остальных причин: сходы по технической неисправности – 17%, остальные – ДТП, пробки и вызов экстренных служб.

Кто расстрелял Андрейку?

Старый пес по кличке Андрейка, которого неизвестные расстреляли 9 марта в Воркуте, умер в ветеринарной клинике заполярного города. Об этом сообщают в группе «Спасение животных».

«Пес умер в мучениях 11 марта в клинике «Зоосфера». Требуем найти виновных в преступлении и наказать их по всей строгости закона», – написали зооволонтеры.

Истекающего кровью пса нашли на улице Советской в Воркуте. Неравнодушные горожане отвели собаку в клинику, ветеринары сделали рентген и обнаружили в теле собаки множество пуль. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с собакой и устанавливают все обстоятельства произошедшего.