Упал и не отжался

На этой неделе в связи с введением санкций со стороны США обрушился российский фондовый рынок. 11 апреля официально установленный курс евро составил 79,4 рубля, курс доллара — 64,14 рубля.

Через день рубль слегка укрепился, тем не менее многие аналитики предсказывают, что он продолжит падение. А это значит, что возрастут цены на международные авиаперелеты. Ожидаемо возрастут в цене некоторые автомобили (иномарки), бытовая техника, продукты, ввозимые из-за рубежа, например, овощи и фрукты.