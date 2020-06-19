Угроза устойчивости региональной бюджетной системы растет.

Как пишет «Газета ру», один из самых тревожных факторов, угрожающих региональной бюджетной системе России, — падение их собственных доходов почти на 30% в апреле в сравнении с тем же месяцем прошлого года. По расчетам экспертов, самая тяжелая ситуация с падением собственных доходов по регионам наблюдается в ЯНАО, Астраханской области и Республике Коми — там этот показатель упал примерно на 60% в сравнении с прошлогодним.