и оборвал линии электропередачи.

По данным Минсельхоза, отключение электричества нарушило утреннюю дойку коров и сдачу молока для перерерабытывающих предприятий. Наибольший удар стихии пришелся на хозяйственные постройки «Межадорское». Там пострадал верхний склад, где снесло крышу и завалило стену, а также хранилища семян и сена. Помимо этого, пошатнулась стена убойного цеха, сломана крыша гаража, и пострадал тамбур телятника.