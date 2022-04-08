7 апреля на 70-м году жизни скончался известный в республике общественный деятель, вице-президент Коми союза промышленников и предпринимателей Владислав Рудой.



Уроженец города Жданова (ныне Мариуполь), он связал свою трудовую жизнь с Республикой Коми. Более 30 лет В. Рудой проработал в Усинске, сначала в Управлении технологического транспорта № 3 ПО «Коминефть», затем на других руководящих должностях. В 2010-м вышел на пенсию. Все, с кем он работал на протяжении своего трудового пути, помнят его как требовательного, грамотного, инициативного руководителя.

В 2014 году Владислав Рудой активно занялся общественной работой и переехал в Сыктывкар. В том же году стал вице-президентом и исполнительным директором Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми.

При его активном участии в регионе были реализованы многие общественные и производственные проекты. В. Рудой отмечен правительственными наградами, в том числе золотой медалью «За трудовые заслуги».

Последние два месяца Владислав Петрович боролся с тяжелой болезнью. Прощание с Владиславом Рудым состоится 9 апреля. Отпевание и панихида пройдут в 11.00 в Свято-Казанском храме. Похороны состоятся в 12.30 на Краснозатонском кладбище Сыктывкара.