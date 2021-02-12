Усть-Цильма: зимний потоп! Сильные морозы привели к стихийному бедствию

Второй месяц в Усть-Цильме местные жители вынуждены в стужу, ветер и пургу вручную на протяжении многих часов ежедневно долбить лед и отводить от своих домов, хозяйственных построек и огородов «водяные языки», наступающего ручья.

Беда пришла 2 января – под дорожным полотном в районном центре промерзла труба. В зоне риска оказались постройки по ул. Батманова и ул. Нагорной.

Вода из ручья пошла верхом на дорогу. После сообщения местным коммунальным службам вскоре аварийный участок дороги был перекрыт. Но от этого мало что поменялось, поскольку ручей не остановить и в русло не вогнать – оно промерзло. За время пока прочищали трубу, вода наплывала на дорожное полотно, шла во дворы домов, а самое страшное – начала проникать под дома.

По данным на 11 февраля, работники муниципального казенного учреждения «Дорожный ремонтно-строительный участок» вроде как взяли ситуацию под свой контроль, но это пока лишь предположение, поскольку истинную картину беды мешают прояснить 30-градусные морозы и вообще непонятно, куда сейчас уходит вода из ручья.

По словам местной жительницы Веры Дуркиной, сельчане с тревогой ждут весны, когда будут известны истинные масштабы катастрофы. Дома, расположенные вдоль ручья, могут попросту «поплыть».

В зоне ближайшего подтопления находится канализационная труба частного дома на ул. Батманова. Нечистоты могут попасть в ручей и далее в реку. Вода наплывает во дворы и замерзает ледяной массой уже высотой в метр!

Неординарная по местным меркам ситуация показала беспомощность районной власти. После обращения местных жителей в различные инстанции ответы приходили разные, но суть была одна – для местных чиновников – ручей ничей! Из ДРСУ отвечали, что, мол, нет техники. Из местного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ отписывались – жертв нет, дома стоят…

Вера Дуркина считает, что сейчас важно создать рабочую группу, которая бы разработала план действий и реально исправляла ситуацию. Но этого пока нет.

Сергей ПАВЛОВ.