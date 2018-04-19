Усть-куломские женщины оценили мастерство сельского стилиста

Его первым клиентом после открытия мастерской оказалась женщина. Увидев молодого паренька, она спросила: «Ты первый к парикмахеру?» И услышала в ответ: «Нет, я сам парикмахер». Посетительница не без опаски уселась в кресло, а на следующий день вся местная женская общественность обсуждала, что в селе появился парикмахер-мужчина.

Сейчас уже признано, что лучшие дамские мастера — как раз мужчины. Но тогда, 15 лет назад, это казалось удивительным.

«20 девок, один я»

Выросший в селе Сергей Шустиков закончил СПТУ-26 поселка Кебанъель, где учился на тракториста. Но после практики на трактор не садился: к тому времени не стало усть-куломских леспромхоза и совхоза, где он планировал работать.

И тогда Сергей вспомнил про свое любимое занятие. Еще в школе он освоил азы парикмахерского дела. Правда, относился к этому как к хобби. А тут решил заняться всерьез и прошел обучение в Сыктывкарском технологическом колледже.

Сергей вспоминает, что вместе с ним на шестимесячных курсах занимались 20 девушек, он был единственным мужчиной…

Трудностей, конечно, хватало. Надо было найти подходящее помещение для салона, приобрести оборудование, инструменты, привлечь клиентов.

Первые пять лет несостоявшийся тракторист работал с отечественными машинками для стрижки волос, которые мастера называют «машеньками». Ножницы тоже были отечественными, не очень удобными. Нынче же все инструменты и краски для волос импортные, высокого качества — их мастер приобретает в специализированных магазинах.

Клиенты довольны

Сейчас у Сергея Шустикова есть личный сайт, через который можно записаться на прием. Есть и постоянные клиенты, которым положены скидки.

К сельскому мастеру приходят целыми семьями. На глазах корреспондента «Трибуны» он обслужил сначала маму, а потом ее маленького сына.

Сергей убежден, что в условиях нехватки рабочих мест в сельской местности мнение о «мужских» и «женских» профессиях устарело. Он считает, что небольшие парикмахерские можно открыть во многих селах и поселках. А начинающим Сергей Александрович готов помочь советом и консультацией.

Николай ЛЮТОЕВ.