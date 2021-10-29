Уважаемые работники автомобильного транспорта, ветераны отрасли, коллеги и друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
ДНЕМ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Автотранспортная отрасль – это важнейшее звено в производственной структуре государства, обеспечивающая работу всех сфер жизнедеятельности нашего общества.
Благодаря мастерству людей, для которых эта отрасль стала приложением сил и таланта, автотранспортный комплекс работает ритмично и бесперебойно.
У автотранспортной отрасли богатая история и славные традиции. В ней трудятся профессионалы самых различных специальностей, которые изо дня в день поддерживают работу отрасли, делают все от них зависящее для того, чтобы отечественный автомобильный транспорт отвечал мировым стандартам.
От работы автотранспортников в значительной степени зависит стабильность национальной экономики, тесно связанная с непрерывностью транспортных и пассажирских потоков, уровнем обслуживания населения на сельских, городских, междугородних и международных линиях.
В условиях рыночной экономики существенным становится вклад малого бизнеса и индивидуальных предприятий в развитие рынка грузовых и пассажирских перевозок, ремонта и других автотранспортных услуг.
Ежедневный труд наших коллег-профессионалов становится все ответственней и почетней, заставляет искать новые методы работы, резервы совершенствования.
В этот праздничный день самые теплые пожелания хочу адресовать ветеранам автомобильного транспорта, посвятившим лучшие годы жизни любимой профессии.
Всем работникам автомобильного транспорта желаю крепкого здоровья, уважения в труде, хороших дорог, успешной стабильной и безаварийной работы.
Счастья, мира и благополучия вам, вашим родным и близким!
Председатель Коми Рескома профсоюза
работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства И.С. УРСУ.
На правах рекламы