В селе Грива Койгородского района есть шесть общественных колодцев. Но на этой неделе местные жители пожаловались в «Трибуну», что воды не хватает, к тому же она плохого качества.

Кто пьет, тот не спит

– Недавно глава Койгородского района Лариса Ушакова по телевизору ответила: мол, из шести колодцев высохли только два, в четырех же вода хорошая. Значит, по ее словам, проблемы нет. А подвоз воды не могут организовать, потому что у администрации нет машины. Так найдите! – возмущаются жители Гривы.

В редакцию сельчане прислали снимок, иллюстрирующий качество колодезной воды: в ведрах не то густой чай, не то черный кофе. Такую воду пить нельзя, да и мыться ею опасно. Некоторые обитатели Гривы растапливают снег, талую воду пропускают через марлю и пьют.

– Во дворе есть колодец, но он высох, – рассказывает женщина (попросила не указывать в газете фамилию), – за водой я ходила к соседке. Недалеко от ее дома есть общественный колодец. Днем набрать не успела, фляга лежала у соседки два дня – она тоже не успевала набирать. Надо выходить ночью, иначе не успеешь, в семь утра колодец уже пустой.

С полной флягой – на горку

В Гриве более 300 жителей. Во дворе колодцы есть не у всех, поэтому пользуются общественным. Из шести колодцев в двух воды нет вообще. Третий высох на днях. Еще в одном вода не пригодна к употреблению, хоть местные власти и убеждают в обратном. В одном – вода с неприятным запахом. Хорошая вода, по словам сельчан, в местечке Пильо, окуль и Завраг. Но не все могут туда ходить – далеко.

– До Заврага от моего дома – два километра. По пути к колодцу два пригорка. С полной флягой тяжело подниматься в гору, – говорит сельчанка. – А ведь воду надо натаскать, чтобы постирать и в баню. Да и жители Заврага ругаются. Во-первых, они сами чистили колодец, во-вторых, боятся, что тоже высохнет. В местечке Пиль\ колодец уже пустой. Не у всех есть деньги, чтобы пробурить скважину или хотя бы колодец. В Гриве бурят скважину за две с половиной тысячи рублей метр. В некоторых местах до воды надо бурить 60-80 метров. А это «выливается» в круглую сумму.

Жители Гривы говорят, что перебои с питьевой водой происходят из года в год. Общественные колодцы не чистят. Летом вода в колодцах часто бывает мутной, только для полива пригодна.

Копать-углублять

В чем же причина «обезвоживания» Гривы? – об этом мы спросили главу сельского поселения Андрея Зырянова.

– На балансе администрации всего шесть общественных колодцев. В рамках проекта «Народный бюджет» один отремонтировали в 2018 году, остальные в 2019-м (однако жители Гривы утверждают, что тогда колодцы не чистили, а лишь сделали навес – Авт.). Сейчас из шести действующих в двух воды нет, в четырех – есть. Вода ушла почему? Прошлое лето было жарким, засушливым, у нас даже болота высохли. Вода ушла и из частных колодцев и не вернулась. К тому же сейчас у всех стиральные машины, это усугубляет проблему. Если раньше, грубо говоря, за день село расходовало тонну воды, то теперь – 2-3 тонны. Но весной все колодцы, не только высохшие, будем углублять, – сообщил Андрей Зырянов.

– Жители утверждают, что в одном колодце, где осталась вода, она с запахом, а до другого – два километра.

– Это неправда. Моя мать живет там и пьет воду из того колодца, которая, как некоторые говорят, с запахом. Во всех колодцах вода хорошая, – считает глава поселения. – Роспотребнадзор проверял осенью. Весной будем копать новый колодец за счет администрации, думаю, и район поможет. Деньги найдем, не такие уж огромные средства нужны. Да и мужчины соберутся, помогут.

– Андрей Витальевич, говорят, что в Гриве вода глубоко, не все могут добраться до водоноса, местами надо бурить до 80 метров. Да и стоит это дорого, не всем сельчанам по карману.

– Повторюсь, будем углублять колодцы и делать новый. Проблема есть, пусть не сию секунду, но решаема. Потом можете позвонить и узнать, – подытожил Андрей Зырянов.

Екатерина МАКАРОВА.