Ухтинец отсидел год и три месяца в СИЗО по ложному обвинению, но перед ним никто не извинился

Советскую систему правосудия мягкой не назовешь. Однако даже при «тоталитарной системе» в судах оправдывали каждого десятого обвиняемого. В наше время оправдательных приговоров менее одного процента. Случаи, когда подсудимого оправдывают «вчистую», да еще и с правом на реабилитацию, крайне редки. Но именно такой вердикт был вынесен в этом году Ухтинским городским судом.

Пьяная ссора

Фабула дела довольно проста. Поссорились два приятеля. Один из них, будучи в нетрезвом состоянии, бросился на другого с топором, пытаясь ударить соперника по голове, но не смог, как сказано в материалах следствия, «довести умысел до конца». Потерпевший (человек немолодой и явно не спортивного телосложения) якобы провел прием самообороны и сумел уклониться от ударов топором.

В пьяных драках, конечно, всякое бывает. Но странность в том, что заявление о преступлении было подано спустя три (?!) года после происшествия. Почему? Следствие выдвинуло такой аргумент: потерпевший боялся своего приятеля. Что, впрочем, не мешало им и дальше дружить – вместе выпивать и ездить на охоту.

Заявление против Егора Ветрова (фамилия обвиняемого изменена по этическим соображениям) появилось, когда пропал сын потерпевшего. Последний заподозрил, что сына убил именно Ветров. Возможно, чтобы подкрепить эту версию, мужчина и «припомнил» ссору трехлетней давности.

Сотрудник следственного отдела по г. Ухте А. Строк возбудил уголовное дело по подозрению Ветрова в убийстве (хотя труп предполагаемой жертвы не был обнаружен). А также в покушении на убийство (в качестве орудия покушения в деле фигурировал топор).

В квартире Ветрова провели обыск, его объявили в розыск. Причем подозреваемый об этом даже не знал – в тот момент он с женой был в отпуске за пределами республики. По возвращении Ветрова арестовали и отправили в следственный изолятор.

Топорное дело

Девять месяцев несчастный Ветров находился в СИЗО. На многочисленные жалобы и обращения адвоката по поводу безосновательного задержания приходили стандартные ответы о том, что нарушений нет. Подписывали эти ответы сотрудники прокуратуры, полиции и следственных органов.

И вдруг «грянул гром»: следствие прекратило уголовное преследование Ветрова по поводу убийства. Зато обвинение в покушении с Ветрова не сняли – и еще полгода он оставался за решеткой. За это время здоровье арестованного сильно ухудшилось, однако медицинское обследование следователь разрешил провести лишь во время судебного процесса.

В этой истории принципиальную позицию занял опытный ухтинский судья Р. Терентюк. Скрупулезно

изучив все доказательства сторон, судья в ходе процесса установил двух ключевых свидетелей, которых не потрудились разыскать ни следствие, ни полицейские сыщики.

Но главный конфуз произошел с вещественным доказательством. Выяснилось, что «орудие покушения» – топор – это фальшивый вещдок. Был установлен конкретный ухтинский магазин, где продавался этот товар, и доказано, что данный топор был куплен спустя год после мифического «покушения на убийство». Причем это выяснила защита подсудимого, а не следствие. Хотя речь шла об улике, от которой зависела судьба обвиняемого.

В итоге дело рассыпалось. Ухтинская прокуратура пыталась обжаловать приговор. Однако Коллегия судей Верховного суда региона согласилась с решением суда первой инстанции.

Никто не виноват?

Ложное обвинение – серьезное дело. В советские времена за «ошибки следствия» люди в погонах обычно несли серьезную ответственность (от дисциплинарной до уголовной). Не говоря уж о лжесвидетелях…

А вот «в деле Ветрова» остались без наказания за ложный донос и за дачу заведомо ложных показаний в суде как заявитель, так и два свидетеля обвинения. Сам же оправданный не услышал в суде (как требует закон) извинения от имени государства от прокурора.

Поэтому защита оставляет за собой право направить материал для соответствующей реакции Генеральному прокурору и председателю Следственного комитета России.

Евгений РОГАЦКИЙ,

адвокат, член Союза журналистов России.