В прошлом номере в статье «Синдром матового стекла» «Трибуна» рассказала о мытарствах сыктывкарки Натальи. С диагнозом «ковидная пневмония» она месяц лечилась дома сама, не получив от медиков необходимой помощи.



А потом Наталью вычеркнули из списка инфекционных больных, но отправили «долечиваться» в недавно созданный в столице Коми «ковидный центр» по ул. К. Маркса, 116. И строго предупредили: явиться в 212 кабинет ровно в 9 часов 52 минуты…

«Центром» оказалась Сыктывкарская поликлиника № 3. О том, что это теперь некий центр, пациентам предстояло догадываться самим (никаких опознавательных указателей при входе не оказалось, а регистратура в тот день не работала). А роль гидов взяли на себя гардеробщицы, которые в меру сил отвечали на вопросы посетителей.

«Антиковидное заведение» разместилось на втором этаже поликлиники. Открыв дверь, Наталья опешила: показалось, что перед ней зал ожидания заштатного вокзала: длинный коридор был заставлен скамьями, свободных мест на них не было. Люди сидели, стояли, опирались на стены и подоконники. Почти все были в масках, но о «безопасном расстоянии» речи не шло: помещение подходило под определение «как сельди в бочке».

Наталья стала искать свой кабинет. Оказалось, что она попала в «зал для первичных больных»: здесь велся прием тех, кто пришел сам, без направления и в первый раз. «Вторичных» (то есть тех, кто уже бывал у врача и имел диагноз) принимали за углом – там тоже оказался заполненный людьми коридор.

Выяснилось, что прием ведется в два потока: сначала запускают пациента с номерком (где указано время), потом того, что занял «живую» очередь. На прием одного пациента организаторы отвели всего восемь минут. Но если учесть, что в промежуток должны были втиснуться «очередники», на прием оставалось и вовсе четыре минутки…

В кабинет к доктору Наталья попала только после 11 часов. Но ей еще повезло: в первый день работы «ковидного центра» некоторые больные сидели «в зале ожидания» по шесть часов — в социальных сетях по этому поводу поднялась целая буря.

После посещения «Центра ковида» у Натальи возникло немало вопросов. Главный из них: зачем пациенту, который при первых признаках ковида должен самоизолироваться и ждать врача дома (как минимум, получить консультации по телефону), ехать через весь город? А затем долго ждать приема у терапевта в «зале ожидания», попутно заражая других и подхватывая еще какую-нибудь инфекцию?

Хотели как лучше…

По словам главы республики Владимира Уйбы, открытие «ковидного центра» — пилотный для региона проект, который должен снизить нагрузку на амбулаторное звено. Задумка, может, и неплохая, но вот исполнение было поручено людям, работающим по-черномырдински: хотели как лучше, а получилось — как всегда.

По словам главы Коми, в регионе ожидаются еще два цикла подъема заболеваемости коронавирусом. Это два раза по 14 дней. Планируется, что к концу декабря республика выйдет на плато. Достичь этого удастся при соблюдении мер профилактики, считает Владимир Уйба.

На 18 ноября в Коми зарегистрировано 18235 случаев заболевания. Всего в республике от коронавируса умерли уже 298 человек. Если исходить из данных администраций муниципалитетов Коми, выходит в лидеры Ухта по числу летальных случаев среди пациентов с коронавирусом: здесь скончались 33 пациента. Напомним, точные данные о смертельных исходах в Сыктывкаре не публикуются.

Врача вызывали?

Ситуация в Ухте — одна из самых острых. Наш внештатный корреспондент Владимир Иванов заболел пневмонией еще в начале ноября, но три недели не мог добиться, чтобы к нему пришел врач. В прошедший вторник в регистратуре супругу ветерана успокоили: врач навестит пациента в течение четырех суток. Медиков в городе сильно не хватает, а те, что находятся на линии, всех заболевших посетить просто не в состоянии… После жалоб Владимира Мироновича все-таки удалось отправить на КТ, где выявилось, что у 80-летнего ветерана поражено около 60 процентов легких. Но в больницу ему разрешили не ехать, а лечиться в домашних условиях…

P.S. В настоящее время в регионе определено восемь учреждений, где лечат пациентов с COVID-19. Развернуто 2414 коек в Коми республиканской клинической больнице, Республиканской инфекционной больнице, больницах Печоры, Усинска, Ухты, Инты, Воркуты и Эжвинского района.

Анатолий ПОЛЬКИН.