Ужель та самая Матильда… Был ли у Питирима Сорокина любовный роман с балериной Кшесинской?

Жизнь великого ученого Питирима Сорокина, памятник которому красуется ныне в столице Коми возле Сыктывкарского университета, полна ярких событий и головокружительных приключений.

По сегодняшним меркам Питирима можно записать в «экстремисты». Его молодые годы прошли под знаком борьбы с «кровавым режимом». И даже с двумя: сначала с царским, а потом с большевистским. Питирима не раз арестовывали жандармы, а после 1917 года – агенты «красной охранки». Причем последние оказались гораздо хуже. Дважды Сорокин попадал в лапы чекистов и только чудом избежал расстрела. Его кроткий путь из революционеров в контрреволюционеры закончился эмиграцией, где он прославился на весь мир, основав новую науку – социологию.

В молодости Сорокин совсем не походил на памятник самому себе. Он был страстным, темпераментным человеком, крутил романы, бросался в любовные авантюры. Возможно, в списке его пассий есть и скандально известная прима-балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская.

В «компании подрывников»

Со своей будущей женой, а в то время слушательницей Бестужевских курсов Еленой Баратынской студент юридического факультета Санкт-Петербургского университета Питирим Сорокин познакомился в 1912 году. Это произошло в петербургской квартире его учителя и земляка, известного этнографа и философа Каллистрата Жакова.

Гостеприимный хозяин ежемесячно проводил литературные вечера, собиравшие писателей, поэтов, студентов и политических деятелей. Гости пили чай с бутербродами, слушали музыку или литературные произведения.

В статье «Моя жизнь с Питиримом Сорокиным» Елена Петровна вспоминает, как во время одного из таких вечеров внезапно нагрянула полиция. В квартире провели обыск и составили список всех присутствующих. Жандармский офицер, проверив удостоверение личности Баратынской, спросил ее:

– Как получилось, что такая красивая молодая женщина оказалась в компании лиц, занимающихся подрывной деятельностью?

На это Елена Петровна в резкой форме ответила, что это не его дело и что она предпочитает общество именно этих людей, а не таких головорезов, как он. В тот раз никого не арестовали, и после окончания вечера Питирим Сорокин проводил девушку домой.

После этого они стали встречаться, однако поженились только через пять лет. А дело в том, что молодой революционер до безумия влюбился. Но не в Елену Баратынскую и даже не в революцию, а в другую «бестужевку» – Елену Михайлову.

Свои отношения с ней Питирим описал в фантастическом романе «Предтеча», публиковавшемся в течение 1917 года в «Ежемесячном журнале».

«Горечь осенней полыни»

О том, что за псевдонимом Н. Чаадаев скрывался Питирим Сорокин, установил архангельский историк Юрий Дойков. Действительно, главный герой романа, молодой ученый Дмитрий Никуличев даже в деталях похож на своего автора. Поэтому неудивительно, что целые куски «Предтечи» перекочевали впоследствии в автобиографическую книгу Питирима Сорокина «Долгий путь».

О своей юношеской любви Д. Никуличев, он же П. Сорокин, вспоминает самыми возвышенными словами: «Один раз пришла она, бесконечная и единственная, прекрасная в своей наивности и молодости… И ушла, оставив кровавую рану да горечь осенней полыни». Девушку звали Лиза Мозжухинская, она была дочерью местного предводителя дворянства.

Влюбленных поначалу развела революционная деятельность Никуличева. Он попал в тюрьму, после освобождения занялся «революционным бродяжничеством». И вот однажды, скрываясь от полиции, он случайно встретился с ней в усадьбе ее отца, признался в любви и остался там ночевать. Но утром покинул ее, чтобы не подвергать любимую и ее семью опасности.

Через четыре года, когда Никуличев поступил в университет, их отношения возобновились в Петрограде. Но родители были против их брака, и девушка вышла замуж за профессора философии права, князя Воеводского.

«Перевью горе веревочкой»

Исследователи творчества Питирима Сорокина резонно считают, что реальным прототипом Лизы была архангелогородка Елена Михайлова. С ней у молодого ученого в 1915 году были бурные любовные отношения, о чем свидетельствуют письма, опубликованные Юрием Дойковым.

Их любовь зародились в январе 1915 года. Первое по хронологии письмо начинается с простых слов: «Хорошая Елена Ивановна». Но, как можно понять из контекста, он в нее влюблен.

Весной и летом тон писем меняется. Питирим Александрович называет ее Лелей, «дорогой и хорошей» и «милой и любимой». Он благодарит ее за подаренные светлые минуты, которые они провели вместе, и угрожает, что если она не напишет большого и длинного письма, то «я перевью свое горе веревочкой и повешу его на первой осине и буду жить без сердца».

В декабре он начинает беспокоиться по поводу того, что Леля ему не пишет писем. И наконец 1 июля 1916 года он отправляет ей последнее послание: «Глубокоуважаемая Елена Ивановна. Позвольте прежде всего поздравить Вас с будущим законным браком и пожелать Вам от души радостной и безмятежной жизни».

В 1916 году Елена Михайлова вышла замуж за студента Петроградского университета Сергея Грандилевского. Ее дальнейшая судьба сложилась трагически – она умерла при родах 1 марта 1919 года в Архангельске.

Кирсанова-Кшесинская

Если предположить, что главные герои «Предтечи» имели прототипов и любовные истории списаны с реальных людей, то можно допустить, что у Питирима Сорокина было еще одно любовное приключение – с самой Матильдой Кшесинской, ставшей известной в наше время после выхода фильма «Матильда».

В романе «Предтеча» Питирим Сорокин вывел ее под именем Марии Кирсановой. И ее прототип узнается без труда: «Знаменитая балерина и прославленная красавица была женщина экстравагантная и неглупая. Гибкая, как змея, упругая, как натянутый лук, она была одной из тех женщин, которые остаются в истории, подобно Клеопатре или Помпадур… В списке любовников Кирсановой уже числилось два владетельных князя и один наследник престола…»

В этот список попадает и Никуличев. Кирсанова увидела его портрет в газете и решила, что это интересный мужчина. И она отправляется в Юридическое собрание послушать доклад молодого ученого «Новая система воспитания и реформа уголовного права».

Это происходит в период его душевного кризиса, вызванного расставанием с Лизой и тем, что ученый закончил работу над своим изобретением. Ему становится скучно, и тогда он направляется к Кирсановой. Знаменитая балерина принимает его весьма благосклонно, и тут же «загорелись молнии страсти и зажгли два тела и две души…».

Вряд ли возможно однозначно ответить на вопрос: были ли у Питирима Сорокина и Матильды Кшесинской любовные отношения или автор романа выдумал всю интимную связь ученого и балерины для привлечения читателей? А может, в глубине души Питирим Александрович мечтал о скандально известной балерине? Документальных свидетельств на этот счет, увы, не имеется.

«Под шум клокочущих страстей»

Сохранились несколько писем Елены Баратынской к Питириму Сорокину, написанных до их бракосочетания. В них нет любовных излияний, Елена Петровна сухо рассказывает о своей жизни в селе Старая Зиновьевка, куда она выехала на летнюю практику для изучения лугов в пойме реки Барыш.

А поженились они 26 мая 1917 года. Питирим Александрович в книге «Долгий путь» пишет, что свадьба «представляла собой действительно революционное бракосочетание». На церемонию венчания в церкви он явился с важного митинга. Затем был получасовой обед в ресторане с друзьями, после чего он умчался на встречу с военным министром Александром Керенским.

Елена Петровна вспоминает, что они венчались в православной церкви лишь для того, чтобы доставить удовольствие ее отцу. При этом его самого на этой революционной свадьбе не было, но он прислал Сорокину поздравительное письмо, где были и такие строки: «Под шум клокочущих политических страстей поздравляю Вас по личному делу с вступлением в брак. Вы, как социолог, лучше меня оцениваете значение брачного соединения людей. Этой первоначальной ячейки, из которой строится все государство».

Вечером того же дня Питирим Сорокин, как он сам выразился, «послал революцию к черту» и вернулся к своей любимой женщине. Они будут вместе до самой смерти Питирима Александровича в 1968 году. Елена Петровна дважды будет вытаскивать своего мужа из большевистских тюрем, а в эмиграции большей частью посвятит себя семье.

Их сын Петр получит степень доктора Гарвардского университета в области прикладной физики, а младший Сергей станет биологом.

Супругам Сорокиным так и не доведется побывать в родной России, однако Сергей Питиримович дважды посетит Сыктывкар и в 2014 году примет участие в открытии памятника его отцу возле университета имени Питирима Сорокина.

Игорь БОБРАКОВ.

Фото автора и из открытых источников в интернете.

Николай II, большевик Ленин и шеф гестапо Мюллер

Этих разных людей с «роковой полячкой» связала сама история

Была ли она красавицей, эта маленькая (рост 153 см) коротконогая балерина? Мнения современников разошлись, хотя все признавали ее природный шарм.

Дочь поляка Феликса Кшесинского, известного танцора, сочинившего модную в 19-м веке «мазурку», в 1881 году Матильда дебютировала на сцене Мариинского театра. В 1890-94 годах танцовщица встречалась с будущим императором Николаем II. После разрыва с цесаревичем стала любовницей великого князя Сергея Михайловича. В 1902 году «подарила ему сына Вову». Правда, этот ребенок, как выяснилось, был от другого великого князя – Андрея Владимировича.

В 1917-м большевики захватили не только мосты, телеграф и Зимний дворец, но в первую очередь – роскошный особняк Кшесинской, устроив там штаб. Именно с балкона этого дома и выступал Владимир Ильич.

В эмиграции Кшесинская поселилась на своей вилле на юге Франции, в 1921 году вышла замуж за великого князя Андрея. В 1940 году, когда страну оккупировали немцы, ее сына Владимира арестовали. По слухам, она добилась личной встречи с шефом гестапо Мюллером, и даже суровый фашист не устоял перед обаянием 68-летней Матильды. Возможно это легенда, но так или иначе, а Владимира отпустили.

Матильда Феликсовна Кшесинская умерла в 1971 году почти в 100-летнем возрасте, намного пережив всех своих любовников, друзей и врагов.