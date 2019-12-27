Пассажиры сыктывкарских автобусов № 15 и № 18 сообщили о том, что на маршрутах не работают терминалы, с помощью которых можно оплатить поездку картой — на 4 руб. дешевле.
На самом деле кондукторы хитрят — делают так, чтобы валидатор временно «не работал». Хотя функционал валидатора и защищен от внешнего вмешательства. Об этом недавно писал «Комиинформ».
А 25 декабря с подобным столкнулась и я. Днем ехала на автобусе маршрута № 5. Хотела оплатить проезд картой — но оказалось, что нельзя. У кондуктора не было валидатора. «Нам не выдали», — буркнула кондуктор. На мой вопрос, кто не выдал и почему, ответа не последовало. Пришлось платить наличкой, а купюра у меня была только большая, тысячная. Долго ждала, пока кондуктор отсчитает сдачу, а мне уже выходить пора…
Почему у кондуктора нет валидатора? Не потому ли, что он «невыгоден»? С ним и сумма меньше, и деньги виртуальные, и четко отслеживается выручка, а без него — реальный «нал», который не отследить.
Александра КОСТРОМИНА.
В чем дело, кондуктор? Пассажиры вынуждены платить наличными?
Пассажиры сыктывкарских автобусов № 15 и № 18 сообщили о том, что на маршрутах не работают терминалы, с помощью которых можно оплатить поездку картой — на 4 руб. дешевле.