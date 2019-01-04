В чем истинный смысл пенсионной реформы?

В первый раз россиян ограбили, когда все построенные в советское время фабрики и заводы, электростанции, речной и морской транспорт и т.д. были фактически бесплатно розданы людям, приближенным к госвласти, и создан так называемый олигархический класс. В руках олигархов оказалось 90% госсобственности, а труженики остались ни с чем.

Второй раз народ ограбили, когда по указу президента Бориса Ельцина все вклады населения в сберкассах были пересчитаны в сторону уменьшения в 1000 раз. Пострадали (оказались нищими) десятки миллионов граждан.

«Лишние» люди

Третье масштабное ограбление — повышение пенсионного возраста (закон вступил в силу 1 января 2019 г.). Готовя пенсионную реформу, правительство Дмитрия Медведева ссылалось на нехватку средств в Пенсионном фонде, тем самым пытаясь ввести народ в заблуждение. А ведь следует напомнить, что все предприятия и организации РФ перечисляют в ПФ России 22% от зарплаты своих работников. Но олигархи (миллионеры и миллиардеры) платят только 10%. Олигархи у нас в почете, их никогда не обижали. Вот и сейчас для восполнения дефицита ПФ решил переложить расходы на пенсионеров.

Согласно статистике, более 40% мужчин не доживают до 65-летнего возраста — выйти на пенсию они просто не успеют. Пострадают не только предпенсионеры, но и последующие поколения.

Весной 2018 г. мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в сельской глубинке проживают «лишние» 15 миллионов человек, а в малых городах — еще 15 млн, всего — 30 миллионов. По его словам, «лишних» людей надо переселить — построить для них три-четыре мегаполиса, дать им жилье, обеспечить работой. Эти бредовые идеи не осудили ни единопартийцы фракции «Единая Россия» в Госдуме, ни правительство РФ во главе с лидером партии «ЕР» Медведевым. Увеличение пенсионного возраста, видимо, и направлено как раз на то, чтобы и без всякого переселения сельская глубинка постепенно вымерла. Ведь работы там нет, и пенсию ждать бесполезно.

От собеса до фонда

В Советском Союзе не было Пенсионного фонда. Пенсия назначалась отделом социального обеспечения и выплачивалась из бюджета. В нашем Троицко-Печорском районе в собесе в то время работали всего четыре человека. При этом в районе было 24 тысячи жителей. Кадровые службы предприятий и организаций регулярно представляли в отдел соцобеспечения сведения о достижении пенсионного возраста своими работниками, и специалисты отдела собеса могли спланировать свою работу для своевременного начисления пенсии. Будущие пенсионеры свои документы сдавали за 5-10 дней до наступления пенсионного возраста. Проверка документов для начисления пенсий продолжалась от 5 до 30 дней (крайний срок), хотя никаких компьютеров тогда не было.

В середине 90-х годов был создан Пенсионный фонд РФ. Считается, что в Пенсионном фонде общее количество средств около 8,5 триллиона руб., в том числе бюджетные средства – около 3 триллионов для выплат пенсий госслужащим, «материнского капитала» и т.д.

Количество работников в Пенсионном фонде (в Троицко-Печорском районном управлении) с тех пор возросло до 22 человек. Хотя все эти годы население района уменьшалось: в 2002 г. — 17600 чел., в 2018 году — около 12 тыс. чел. В 2016 году специалистов управления ПФ по Троицко-Печорскому району сократили и объединили с Сосногорским управлением. Но лучше от этого не стало — наоборот.

Сегодня в Пенсионном фонде РФ около 110 тысяч сотрудников. Перемножим на 35000 руб. (средняя зарплата в стране) и получим 38 миллиардов руб. в месяц. В год — 456 млрд руб. Сюда необходимо добавить отчисления в социальные фонды (более 30% — 137 млрд руб.). Итого — 600 млрд руб. Плюс затраты на содержание их офисов, оргтехники, транспорта. Общая сумма не поддается учету, но можно предположить, что на чиновников Пенсионного фонда тратится около 20-25% средств. То есть каждый четвертый рубль пенсионеров уходит на содержание громоздкого чиновничьего аппарата.

На одном из заседаний правительства РФ Владимир Путин заявил: никакой экономии в три триллиона рублей (на что рассчитывали инициаторы) пенсионная реформа не даст. Более того, Пенсионному фонду придется ежегодно выделять дополнительно 500 миллиардов руб. Это подтвердил и министр финансов Антон Силуанов. Тогда возникает вопрос: ради чего же затевали реформу? Может, именно для того, чтобы сократить население малых городов, сельской глубинки?

В. БАЖУКОВ,

Троицко-Печорск.