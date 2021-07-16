В честь юбилея республики Банк России выпустил монеты «100-летие образования Коми»

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты «100-летие образования Республики Коми».



Номинал монеты – 3 рубля. На лицевой стороне она имеет рельефное изображение персонажа коми эпоса – богатыря Перы, стоящего рядом с молодой сосной, а также рельефные изображения здания СГУ им. Питирима Сорокина и монумента Трудовой Славы Коми АССР, а также выполненное в технике лазерного матирования изображение столбов выветривания на плато Маньпупунер. В верхней части оборотной стороны монеты расположен герб Республики Коми. Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамма. Тираж монет – 3 тысячи штук. Монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, сообщает Банк России.