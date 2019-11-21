В двух районах пройдут выборы

Пост сдал — пост принял

Сегодня, 22 ноября, Совет Троицко-Печорского района изберет нового руководителя администрации муниципалитета.

Прежний руководитель Илья Сидорин сложил свои полномочия, решив завершить карьеру муниципального служащего. «Я практически девять лет у руля района, поэтому я думаю, что это уже предельный срок для такой должности. Планы пока озвучивать не буду, они, безусловно, есть, я остаюсь в Республике Коми», — поделился он. На новый срок И. Сидорин выдвигаться не будет.

А в Ижме на должность руководителя администрации Ижемского района заявились пять кандидатов. Это Любовь Терентьева, которая руководила администрацией района с 2015 года, а также Игорь Истомин, Татьяна Князькина, Игорь Норкин и Бернат Сметанин.

В настоящее время полномочия Любови Терентьевой закончились, а потому обязанности руководителя администрации исполняет ее бывший заместитель Роман Селиверстов.

Сам конкурс на замещение вакантной должности пройдет 10 декабря в администрации муниципалитета.