В Емве депутат райсовета требует убрать из города управляющую компанию

В Княжпогостском районе уже больше года идет «необъявленная война» между депутатом районного Совета Людмилой Колтыриной и ООО «Жешартская управляющая компания».



Депутат обращается в самые разные инстанции района и даже республики, ведет активную переписку с руководителем «управляшки» Денисом Кожуховым, собирает документы для того, чтобы лишить компанию лицензии. Хотя, как ни парадоксально, эта фирма появилась в Емве во многом благодаря стараниям самой Колтыриной. Депутат рассчитывала, что в коммунальной сфере района появится наконец здоровая конкуренция. Но эти

надежды не оправдались.

Вообще, депутат Людмила Колтырина — человек активный. Она смело выступала на сессиях с критикой руководства, боролась с бракоделами, которые строили формальдегидные дома для переселенцев. В результате ее запросов и обращений, в том числе в правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела и даже осужден руководитель подрядной организации, строивший эти дома. «Под раздачу» попал и глава района, который подписал акты о приемке в эксплуатацию (сейчас он ожидает суда).

Именно Л. Колтырина была инициатором собраний по внедрению в Емву «чужой» компании. А собственники квартир не видели разницы в смене «управляшек».

Конфликт разгорается

А теперь Людмила Ивановна «бомбит» инстанции жалобами на ООО «Жешартская управляющая компания». Депутат требует сделать перерасчет за невыполняемые работы, настаивает на ремонте, который должен проводиться в назначенные сроки, указывает на то, что с собственниками не заключены договоры. В результате проводятся проверки, компанию наказывают. Дениса Кожухова штрафуют, дают ему предписания, которые он иногда исполняет, а зачастую игнорирует, отделываясь отписками. У Л. Колтыриной уже огромная кипа различных папок, в которых собраны ответы из Жил-

инспекции, прокуратуры, глав администраций города и района.

Отношение главы администрации Емвы Андрея Котова к депутату весьма критическое: он считает, что Л. Колтырина якобы имеет какой-то личный интерес в этой коммунальной «схватке». К тому же именно она и привела эту компанию в город.

Сейчас жалобы пишет не только Колтырина, но и другая активистка из Емвы – Татьяна Сеничева. Кстати, о том, как справляется с обязанностями «управляшка» из Жешарта в Казлуке Усть-Вымского района, свидетельствуют фотографии. Уже год обитатели многих домов ждут ремонта печных труб. Не лучше ситуация и в самом Жешарте, жилфонд которого обслуживает ООО «ЖУК».

Людмила Ивановна показала корреспонденту «Трибуны» работу критикуемой ею «управляшки» в натуре. Она провела своего рода экскурсию по дворам и подворотням, показывая подъезды и лестничные марши на улице Ленинградской. Впечатлиться было от чего: в некоторых, похоже, никогда не проводилась уборка, не говоря уже о ремонте.

Конечно, без помощи администрации города заставить руководителя «Жешартской управляющей компании» Д. Кожухова изменить отношение к работе невозможно, а уж лишить лицензии — вообще нереально. У руководителей пока один ответ: на кого менять? Тем более, сменить «управляшку», как записано в законе, могут только собрания собственников.

Анатолий ПОЛЬКИН.