В Инте фронтовик Булат Окуджава снова надел каску, но уже — шахтерскую

Его день рождения совпал с великим праздником. 9 мая Булату Окуджаве исполнилось бы 94 года.

Он ушел на войну 17-летним пареньком, чудом выжил после тяжелого ранения на Кавказском фронте. И когда в послевоенные годы звучал салют в честь Победы, бывший гвардии рядовой неизменно шутил: «Сколько всегда шума из-за моего дня рождения!»

Автор песен «До свидания, мальчики!», «Не верьте пехоте», «Десятый наш десантный батальон» рассказывал о войне так, как никто до него — пронзительно и лирично.

В 60-70-е годы Окуджава «звучал» из каждого окна, благодаря магнитофонам он стал неслыханно популярен. Недаром Владимир Высоцкий называл его своим «духовным учителем».

Недавно в Екатеринбурге вышла книга «Мы помним вещего Булата». Ее автор — уральский поэт Лев Зонов – много раз встречался с Окуджавой лично. В свой альманах он собрал десятки фото, интервью и публикаций из различных газет и журналов. Вошли сюда и материалы о пребывании Булата Окуджавы в Коми АССР. Своими воспоминаниями поделились член Национального союза библиофилов Анатолий Попов и нынешний министр промышленности республики Николай Герасимов.

Встречи с северянами

Первый раз поэт посетил республику в составе группы писателей в рамках популярных в ту пору «Дней советской литературы». Вместе с Алимом Кешоковым, Андрисом Веяном, Геннадием Юшковым и Тамарой Жирмунской Окуджава посетил Воркуту, о чем есть заметка в газете «Заполярье» от 14 августа 1974 г. Встречи воркутян и писателей проходили в лекционном зале горкома партии и на шахте «Капитальная».

Потом была поездка в Инту, где состоялись встречи на шахтах «Интинская», «Капитальная» и «Восточная», а также в Доме культуры «Октябрь». Поэт рассказывал, что хотел приехать в Инту еще в 1966-м вместе со своим товарищем-приятелем Евгением Урбанским, но трагическая смерть актера на съемках фильма «Директор» в пустыне Кызыл-Кум в ноябре 1965-го отложила визит. Стихи Окуджавы, посвященные памяти артиста, были опубликованы позже в интинской газете «Искра».

В книжке Л. Зонова есть фото замечательного интинского журналиста (ныне покойного) Павла Архипова, на котором Окуджава стоит в стройотрядовской «целинке». В тот сезон, как вспоминает Н. Герасимов, бард объехал с гитарой многие студенческие отряды.

Во время одной из встреч Булат был растроган выступлением рабочего поэта с шахты «Западная» Ивана Скворцова, который посвятил стихи Окуджаве. А затем вручил поэту шахтерскую каску с просьбой написать о тружениках подземных горизонтов. Во время второго приезда Окуджавы в Инту в

1977-м стихотворение о городе было опубликовано в «Искре».

Сверяйте любовь по минувшим дорогам,

Где каждая в душу ложится верста,

Я многое видел, я помню о многом,

Но в сердце моем остается Инта.

«Я полюбил эти песни, и эта любовь не ослабевала, а крепла и разгоралась у наших геологических костров, — вспоминает Николай Герасимов. — В каждой песне Булата звучали и слышались страницы нашей жизни, звучала наша личная любовь, и у меня появлялась моя личная попытка жить «по-окуджавски», привносить в жизнь мир и надежду. Слушая его песни, у меня никогда не возникало диссонанса с моим состоянием и настроением, как это нередко бывает с другими исполнителями. Это мой Бог, мой Свет, моя судьба и мой Товарищ, который незримо присутствует в каждом шаге моей судьбы».

Война — тяжелая работа

Булат Окуджава пошел на войну «патриотически настроенным мальчиком», добровольцем. Романтизм, по его словам, буквально через несколько дней улетучился: оказалось, война — это тяжелая кровавая работа. Под Моздоком Булат был ранен, контужен, но продолжал служить в артиллерийской бригаде. Демобилизовался в 1944 году, был награжден медалью и орденом Отечественной войны I степени.

В 1970 году на экраны вышел фильм «Белорусский вокзал» с песней «Нам нужна одна победа», ставшей неформальным гимном фронтовиков. Всего же Булат Окуджава сочинил стихов и песен к более чем 80 фильмам. А его хиты «Возьмемся за руки, друзья», «Пока земля еще вертится» и «Полночный троллейбус» в советское время были у всех на слуху.

Бывший старатель

Автор книги «Мы помним вещего Булата» — тоже не чужой нам человек. Лев Дмитриевич Зонов с 1986 по 1991 гг. возглавлял бригаду старателей, был начальником партии организационно-правового обеспечения деятельности геологических объединений ПГО «Полярноуралгеология». Затем возглавлял Информационно-вычислительный центр в ПГО «Полярноуралгеология» (г. Воркута). Участвовал в открытии Кожимского и Щугорского золотоносных районов.

Песни Лев Зонов пишет с 1956 г. преимущественно на свои стихи, многие из них написаны в геологических экспедициях. Одна из его песен — «Европа-Азия» — стала гимном традиционного слета туристов, проводимого на Урале, на границе Европы и Азии. Сейчас Лев Дмитриевич живет в Екатеринбурге, но связь с Коми поддерживает. Несколько лет назад по приглашению ректора УГТУ принимал участие в конкурсе авторской песни в Крохале.

Лиля ВОВК.