В Инте нашли рыбаков (Криминал от 16 мая)

Аварийно-спасательный отряд 19 часов искал потерявшихся на Буринских озерах.

1 мая двое взрослых мужчин ушли на рыбалку, а 6 числа от них поступила информация, что они заблудились. Они шли в сторону станции Бугры полярные, но сбились с дороги и не успели на поезд. Валил сильный снег, и лыжи перестали катить. Двигаясь в сторону Абези по лесотундре, мужчинам удалось поймать связь. На предполагаемое местонахождение рыбаков выехал спасотряд, который в конце концов их и обнаружил. На снегоходе их вывезли в Инту.

А ведь так хорошо сидели!

Потерпевшему пришлось самому выкупать из ломбарда похищенный у него смартфон.

Это произошло в одном из питейных заведений Сыктывкара на ул. Пушкина. Ранее судимый мужчина подсел к своему приятелю для совместной выпивки. Заметив у него в кармане сотовый телефон, он незаметно вытащил гаджет, а позже продал его в комиссионный магазин по дешевке – всего за 3 тысячи рублей. Узнав, где находится его мобильный, потерпевший сам выкупил его за 3100 рублей. С учетом рецидива суд назначил вору наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Обокрал родную мать

Сын снял 30 тысяч с банковского счета женщины-инвалида.

Мужчина, освободившись из мест лишения свободы, проживал вместе со своей матерью, инвалидом 2-й группы, которая нуждается в помощи и уходе. Воспользовавшись ее состоянием, он перевел себе с банковской карты матери денежные средства и потратил их на алкоголь, еду и ставки на спорт.

Семь мужчин и одна «невеста»

19-летняя девушка «развела» влюбленных в нее мужчин на 3,5 млн рублей.

Юная мошенница создавала на сайтах знакомств фейковые анкеты, используя чужие фото и вымышленные имена, знакомилась с мужчинами и в процессе переписки имитировала якобы возникшие к ним чувства. Затем она предлагала встретиться и начать серьезные отношения. После того, как кавалеры присылали ей деньги на покупку билета, девушка придумывала новые уловки для выуживания денег. Одним из обманутых оказался житель Ухты, который перевел ей 75 тысяч рублей. А всего от обманщицы пострадали семь мужчин в возрасте от 35 до 83 лет.

Нашел ружье и продал

47-летний житель Усть-Куломского района нашел оружие в лесной избушке.

По версии следствия, мужчина незаконно продал двуствольное охотничье ружье модели БМ 20-го калибра своему знакомому за 25 тысяч рублей. Полицейским он пояснил, что оружие нашел в лесной избушке. Ранее оно принадлежало умершему односельчанину. Теперь подозреваемому грозит уголовная статья. А ведь в случае добровольной сдачи оружия он получил бы денежное вознаграждение.