В Ижме дошло до непарламентских выражений

Народные избранники Ижмы требуют перенести полигон ТБО подальше от населенных пунктов.



10 апреля в Ижме состоялась внеочередная сессия районного Совета. Рассмотрев текущие вопросы, депутаты приступили к обсуждению вопроса, касающегося структурных изменений в работе депутатского корпуса. Жаркий спор разгорелся по поводу создания депутатской группы «Единая Россия». Большинство депутатов высказалось против ее создания. В качестве аргументов были озвучены факты коррупции в верхних эшелонах власти партии, после чего большинство проголосовало против регистрации группы. Не помогли даже ссылки на то, что благодаря этой группе можно «выбить» во властных структурах в бюджет района дополнительные деньги.

Но самые горячие дебаты возникли при обсуждении вопроса о строительстве полигона по переработке нефтешламов между поселениями Диюр и Щельяюр. Спор был настолько острым, что дошло даже до непарламентских выражений. Однако в результате часовой дискуссии большинством голосов было принято решение о переносе полигона. Решение и обращение с предложением о переносе строительства отправлены Главе РК и председателю Госсовета.

Николай БРАТЕНКОВ,

депутат районного Совета.