«Трибуна» уже рассказывала о том, что многие сельчане получают астрономические счета за электричество. Поначалу эти «отдельные» случаи выглядели как некое недоразумение, курьез. Но теперь, похоже, они приобретают системный характер.

«Площадь сечения»

В прошлом году в деревне Диюр Ижемского района хозяйка заброшенного гаража получила квитанцию на оплату электроэнергии по данному строению в 158 тысяч (!) рублей.

Ошарашенная женщина обратилась в ведомство, указав, что хозяин гаража давно умер, строением никто не пользовался, оно было под замком. К тому же хозяйка ранее обращалась к энергетикам с просьбой отключить гараж, но этого сделано не было. На жалобу пришел ответ: «Расчет потребления электроэнергии сделан по формуле, рассчитанной по площади сечения подводящего от столба провода».

Ответ, на мой взгляд, как в басне Крылова про Волка и Ягненка: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» В данном случае мне, как депутату, пришлось пройти через все инстанции. И лишь дойдя до главы Республики Коми, удалось прекратить судебную тяжбу с попыткой взыскания с сельчанки денег за непотребленную энергию. Казалось бы, в АО «Коми энергосбытовая компания» (КЭСК) извлекли урок. Однако…

Столб преткновения

На личном приеме ко мне обратился житель Ижмы В. Батаргин. Ситуация такова. Два брата построили двухквартирный дом, у каждого отдельный вход, отдельные пристройки и отдельные счетчики на все электроприборы и агрегаты. Только ввод от столба в дом один, причем и электрический кабель был куплен самим Батаргиным в Сыктывкаре. И вдруг ему приходит квитанция, в которой за октябрь 2020 года с него требуют оплату на общедомовые нужды в сумме 2880 рублей.

В. Батаргин пишет претензию в КЭСК, указывая, что общедомового имущества (ОДН) нет, поэтому и оплаты быть не может. За все платят оба собственника квартир. Даже одной общедомовой лампочки – и той нет. Тем не менее, КЭСК на трех страницах присылает ему письмо с выпиской из постановления Правительства РФ № 354, в котором указывает: коль провод от столба общий, значит, есть ОДН, и за него надо платить. Что интересно: за январь ижемец получает квиток на ОДН уже на 5836 рублей!

Вывод наш сельчанин сделал печальный: выходит, что постановление Правительства РФ № 354 позволяет драть с граждан ту сумму, какую хочет КЭСК, а не ту, на какую реально было потреблено электроэнергии?

Не доводите до греха…

Похоже, мне снова придется пройти по всем инстанциям, чтобы выяснить истину. На уровне села и даже райцентра рядовому жителю это сделать практически невозможно: местные клерки то ли не владеют информацией, то ли им не разрешено ее разглашать. Зато в жилищной комиссии Ижемского района за полгода собралось уже более 200 жалоб. Значит, нужно снова обращаться к главе республики, чтобы он волевым решением спас очередного ижемца из числа тех, кто обижен энергосбытом?

Избиратели все чаще задают мне простой вопрос: неужели село и деревня больше не нужны властям, если чиновники не решают самые насущные проблемы сельской жизни? К примеру, за дровами ижемцам надо ехать за десяток километров или платить за один кубометр более двух тысяч рублей. А тем временем энергосбыт придумывает новые поборы, и общедомовые нужды в квитанциях становятся заоблачными.

Николай БРАТЕНКОВ,

депутат Госсовета РК.