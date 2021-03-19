Корткеросский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении школы села Керес.

Из представленных материалов следует, что управление Роспотребнадзора по Коми провело выездную проверку в указанном учебном заведении и нашло нарушения требований санитарного законодательства. В частности, в структурном подразделении «Детский сад п. Уръель» отсутствует холодное и горячее водоснабжение в помещении здания: в пищеблоке, туалетах, умывальных.

Во всех помещениях пищеблока школы села Керес в нерабочем состоянии автономная система водоотведения, то есть горячий цех, моечная кухонной и столовой посуды, умывальные раковины перед обеденным залом не обеспечены водоотведением, фактически сбор сточных вод осуществляется в емкости, установленные под моечными раковинами.

Данные обстоятельства явились основанием для составления в отношении школы с. Керес протокола об административном правонарушении. Детсад и школу закрыли на десять дней.

– Наших детей после весенних каникул хотят отправить на дистанционное обучение в связи с тем, что вода в школе не пригодна для приготовления пищи и мытья рук. У всех родителей вопрос: как нашу школу принимали к началу учебного года? –написали в редакцию «Трибуны» родители учеников.

Как пояснила нам директор Кересской школы Галина Петренко, ситуация находится под контролем районного управления образования.

По словам Галины Петренко, в Кересскую школу-сад вода поступала из скважины и всегда была пригодна к употреблению. Однако специалисты Роспотребнадзора забраковали воду.

– Почему вода стала некачественной, никто не знает. Будем искать способы и обеззараживать. Если все будет хорошо, дети вернутся в школу уже в понедельник. А пока они находятся на каникулах, вышли на неделю раньше.

– А если не получится очистить воду, тогда «дистанционка», о чем и переживают родители?

– Возможно, да. Ковидная обстановка нас уже подготовила к дистанционному обучению, – ответила Галина Николаевна.

Также директор сельского образовательного учреждения (в Кересе школа-сад и в п. Уръель детсад) сообщила, что Уръельский детсад посещают два малыша, в Кересе – 9 дошколят. В школе учатся 47 учеников, из которых почти половина уръельские.

Но причина приостановления деятельности детского садика в Уръели, по словам Галины Петренко, другая. Там замерзла скважина (в феврале стояли трескучие морозы, в поселке было минус 50), пытались отогреть, но вода не идет. Если в ближайшее время не получится отогреть скважину, то придется ждать потепления. И уръельским малышам в этом случае, возможно, придется сидеть дома. Ведь у школы нет специально оборудованного транспорта, чтобы возить дошколят до Кереса.

Екатерина МАКАРОВА, Корткеросский район.