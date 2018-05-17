В колонии Коданев разводил цветы и писал книги

8 мая Верховный суд Мордовии постановил освободить условно-досрочно Михаила Коданева — заказчика самого резонансного политического убийства в России начала «нулевых».



В местах не столь отдаленных он отсидел уже 15 лет из 20 отведенных ему решением суда за организацию в апреле 2003 года убийства депутата Госдумы России Сергея Юшенкова. Можно сказать, что Михаилу Коданеву еще повезло, ведь прокурор просил дать ему пожизненный срок. Спасла защита в лице Генри Резника, на тот момент одного из самых высокооплачиваемых адвокатов страны.

По цене «африканца»

У Михаила Коданева всегда было желание поучаствовать в чем-нибудь новом и необычном. В 1988 году он одним из первых в Сыктывкаре организовал кооператив по оказанию оздоровительных услуг населению. Предприятие так и называлось — «Здоровье». Спустя два года, когда в стране ощущалась острая нехватка популярной литературы о диковинных на то время восточных единоборствах, он совместно с журналистом газеты «Молодежь Севера» Вадимом Гетманенко выпустил небольшую брошюрку «Мастер каратэ». Тираж в 100 тысяч экземпляров разошелся по всей стране и принес ее авторам приличный доход.

А вот первые шаги Коданева на политическом поприще, когда он пытался избраться в республиканский парламент и в Госдуму России, оказались неудачными.

Михаил Коданев дважды баллотировался и на пост главы Коми. В первый раз это произошло в 1997 году (он набрал 8 процентов голосов избирателей). Но запомнился он тогда не своим относительно успешным результатом, а громкими заявлениями. На одной из пресс-конференций руководитель его службы охраны обвинил тогдашние республиканские власти в том, что они готовят заговор против Михаила Коданева. Даже ценник был объявлен — 100 тысяч долларов за его убийство! Называлась даже фамилия «киллера»…

В ответ тогдашний руководитель администрации главы РК Алексей Гришин дал понять, что за такие деньги можно «заказать» руководителя африканского государства. А тут — какой-то Коданев…

Похож на Путина?

Михаил Коданев так бы и остался провинциальным политиком, если бы не попал в поле зрения Бориса Березовского. Именно с сыктывкарцем был связан его последний амбициозный проект в России.

После того как Бориса Абрамовича в начале «нулевых» отодвинули от «семьи Ельцина», он шибко обиделся. Как же так, он столько приложил усилий, чтобы сформировалась выгодная президенту России Владимиру Путину конфигурация политических сил, а его вместо благодарности чуть в тюрьму не посадили за мошенничество в особо крупном размере?

Искушенный «царедворец» Борис Березовский усмотрел в Михаиле Коданеве высокий потенциал. По образованию он врач-терапевт, а избиратели, как известно, у нас любят тех, кто заботится об их здоровье. Во-вторых, успешный спортсмен (мастер спорта по каратэ, чемпион СССР, в начале 80-х годов входил в сборную страны), что также немаловажно. В-третьих, имел опыт политической борьбы, являлся на тот момент депутатом Совета Сыктывкара.

Ко всему прочему Михаил Коданев был внешне отдаленно похож на Президента России Владимира Путина. Есть основания полагать, что Борис Березовский этот момент никак не мог для себя не отметить. Почему бы не попытаться запутать избирателей, когда под рукой есть федеральные медиа-активы, при помощи которых можно существенно влиять на результаты выборных кампаний? Яркий тому пример — история с бывшим московским градоначальником Юрием Лужковым, которого «телекиллер» Сергей Доренко по заказу Бориса Березовского хлестко и цинично размазал в эфире ОРТ (Первый телеканал).

Повязали в «Парме»

Став сопредседателем «карманной» партии Бориса Березовского под громким названием «Либеральная Россия», Михаил Коданев не придумал ничего лучшего, как «заказать» своего однопартийца и серьезного политического конкурента Сергея Юшенкова. Причем поступил, мягко говоря, опрометчиво, подрядив за небольшие деньги каких-то наркоманов. На этом и погорел. Правоохранители задержали его в Кудымкаре в гостинице с коми названием «Парма».

Поначалу это задержание Михаил Николаевич попытался подать как акцию устрашения противников административного поглощения Коми-Пермяцкого автономного округа Пермским краем. Но ничего из этого путного не вышло, поскольку убийцы депутата дали против него исчерпывающие показания.

В 2012 году Михаил Коданев впервые в интервью одному из федеральных телеканалов заявил, что участвовал в организации убийства по заказу Бориса Березовского, который якобы обещал ему три миллиона долларов. Однако спустя несколько месяцев Борис Абрамович при загадочных обстоятельствах ушел из жизни в своем лондонском поместье. И Михаил Коданев со своим «чистосердечным признанием» перестал быть интересен.

На хорошем счету у начальства

Коданев отбывал наказание в четырех колониях, последняя была в Мордовии. Начальством характеризовался положительно, имел ежегодно по четыре-пять поощрений. В свободное от работы время разводил цветы, изучал иностранные языки, продолжал писать книги о здоровом образе жизни…

После своего знакомства с Борисом Березовским Михаил Коданев перебрался на постоянное место жительства в Москву. Есть основания предположить, что там он и обоснуется после выхода из колонии. Не исключено, что о Михаиле Коданеве, всегда активно участвовавшем в общественной жизни, мы еще услышим в новостях федеральных каналов.

Сергей МОРОХИН.