В Коми начались «Савинские чтения»

Сегодня, 8 июня, на площадке около театра драмы им. Савина состоится поэтический марафон, в котором примут участие артисты драмтеатра.
Акция посвящена 130-летию писателя и основателя коми театра. Это «Летние Савинские чтения», но организаторы планируют провести также «Осенние савинские чтения», которые состоятся ближе к юбилейной дате — 21 ноября.
В юбилейный год в театре драмы восстанавливают большую работу, посвященную основателю театра — документальную драму «Хроники Савина».
Судьба Небдiнса Виттора (так подписывал свои произведения Савин) была трагична. В 1937 году его арестовали, а затем отправили в лагерь. Умер он в Сибири в 1943 году в лагпункте Прикулька около станции Итатка Томской железной дороги.