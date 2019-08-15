В Коми нарушаются права детей

В Государственном Совете Коми прошло заседание Комитета по социальной политике, на котором рассматривалась ситуация, возникшая после закрытия «Социально- реабилитационных центров для несовершеннолетних» в четырех районах республики.



Информация, озвученная докладчиками из конт-рольно-надзорных органов и правоохранительных структур, оказалась по-настоящему тревожной. Цифры буквально шокировали собравшихся.

Так, за первое полугодие 2019 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, увеличилось на 20 процентов (с 187 до 225). Рост подростковой преступности зафиксирован в 11-ти муниципалитетах республики, от преступных посягательств пострадали 594 ребенка.

По состоянию на 1 июля 2019 года в республике насчитывалась 1601 семья, находящаяся в социально опасном положении, где воспитывается 2 854 ребенка. В ходе обсуждения было отмечено, что при столь высоком количестве семей и детей, находящихся в социально опасном положении, им постоянно требуется психологическая и социальная помощь, причем в круглосуточном режиме. Как раз эту функцию в системе соцзащиты и должны выполнять созданные центры.

На 1 января 2019 года в республике функционировало 17 отделений социальной реабилитации несовершеннолетних и один социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, которые осуществляли круглосуточный прием детей. Однако с 1 июля 2019 года назначение центров было изменено.

Решение об изменении структуры обосновано нахождением отделений в деревянных зданиях малой степени огнестойкости, а также отсутствием приемно-карантинных отделений. При этом дети, проживающие на территории Койгородского и Корткеросского районов, с 1 июля стали направляться в центры Усть-Куломского и Прилузского районов, которые также находятся в деревянных зданиях, а отделение социальной реабилитации детей Усть-Куломского района к тому же не имеет приемно-карантинного отделения.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что действия профильного министерства, направленные на уставные изменения учреждений, повлекли смену их назначений и фактическое прекращение деятельности.

Депутаты пришли к заключению, что допущен ряд нарушений прав детей. В частности, вследствие создаваемой маршрутной сети, когда ребенок доставляется в другой район, возникает опасность того, что это приведет к расставанию с родителями (у многих просто нет средств, чтобы забрать его обратно), а то и к лишению родительских прав.

По итогам совещания депутаты подготовили обращение в Правительство РК, где выражается обеспокоенность в связи с негативными последствиями в Корткеросском, Койгородском, Усть-Цилемском и Ижемском районах, возникшими в результате прекращения деятельности отделений реабилитации несовершеннолетних, осуществляющих круглосуточный прием детей. В связи с этим депутаты рекомендуют правительству принять неотложные меры по устранению нарушений в указанных районах.

Сергей АРТЕЕВ, председатель комитета по социальной политике Госсовета РК.