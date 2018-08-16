«Мусорная монополия»: в Коми появился единый оператор по сбору твердых отходов

Вместо жилищной услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, оплата которой сейчас включена в сумму за содержание жилого помещения, в квитанциях появится отдельная строка – «коммунальная услуга по обращению с ТКО» (твердыми коммунальными отходами).

Это нововведение коснется жителей многоквартирных и частных домов, а также всех хозяйствующих субъектов.

Услуги по сбору и вывозу твердых отходов теперь будет оказывать единый региональный оператор — ООО «Ухтажилфонд». В обязанности новой компании будут входить сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание и захоронение ТКО, к этой работе предприятие должно приступить до

1 января 2019 года. Пока же регоператор проходит ряд подготовительных этапов, среди которых – заключение договоров с потребителями услуг. Специалисты компании уже провели инвентаризацию мест накопления ТКО в селах и городах республики, начали подготовку к торгам по выбору предприятий-транспортировщиков ТКО.

«Мы планируем поставить два сортировочных завода – в Сыктывкаре и Ухте. Сейчас работаем над проектом по полигону в Ухте. По отдаленным территориям посмотрим, как удобнее для людей организовать сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов, просчитаем экономику», — заявил начальник управления «Ухтажилфонда» Владимир Киселев.