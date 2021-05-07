На 6 мая от COVID-19 вакцинами Спутник V и «ЭпиВакКорона» привито почти 75 000 человек, сообщает Роспотребнадзор региона.

Всего в Коми подтверждено 43 432 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Суточный прирост заболевших с 5 по 6 мая составил 26 пациентов. С выздоровлением за это же время было выписано 22 человека. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 179 человек. В минувшие сутки в регионе зафиксирован 1 летальный исход. Общее количество погибших в республике — 904 человека.

Кроме того, в республике с 26 апреля по 2 мая за медпомощью с симптомами ОРВИ обратились 6 073 человека, в том числе 4 178 детей. Среди заболевших – 68,8% составляют дети в возрасте до 14 лет, 31,2% — взрослое население.