В Коми продолжается массовое закрытие малых предприятий

Специалисты Контрольно-счетной палаты Республики Коми проанализировали состояние субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе. Результаты оказались удручающими.



За период с 2013 по 2016 годы количество субъектов МСП сократилось с 35914 до 32976, или на 8,2 процента. Наибольшее сокращение наблюдается среди микропредприятий (на них работает до 15 человек) – снижение составило 1901 единица, или 16,1 процента. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей сократилось на 913 (на 4 процента).

По итогам этого года картина только ухудшится. Согласно данным органов статистики, за 9 месяцев в Коми закрылись еще более 1600 предприятий и организаций, что практически в два раза больше числа вновь появившихся.

Согласно известным президентским «майским указам» реальные доходы россиян за последние пять лет должны были возрасти в 1,5 раза. Но они, наоборот, уменьшились. Уже третий год подряд ежемесячно фиксируется падение жизненного уровня и покупательной способности населения. Поскольку в Коми две трети предприятий малого и среднего бизнеса занимаются торговлей, ремонтом автотранспорта и бытовой техники, операциями с недвижимостью и предоставлением различных услуг, то они как раз и оказались в самом незавидном положении из-за низкой платежеспособности граждан.

Но все списывать на тяжелую экономическую обстановку в стране не получится. Несмотря на трудности, в восьми из десяти субъектах Северо-Западного федерального округа наблюдается рост объемов оборота малых и микропредприятий.

На причины кризиса указали сами предприниматели. Согласно социологическому исследованию от 2016 года, проведенному Торгово-промышленной палатой Коми, 62 процента респондентов отметили ухудшение делового климата за последние два года. Каждый второй предприниматель считает, что региональные власти не оказывают влияния на деловую среду, а 28 процентов вообще считают действия властей разрушительными. 18 процентов опрошенных отмечают случаи необоснованных ограничений или запретов, препятствующих их хозяйственной деятельности. 48 процентов предпринимателей на знают о программах поддержки малого и среднего бизнеса.

Помимо административных барьеров есть и еще один существенный тормоз в развитии МСП. На 1 января 2016 года степень износа зданий и сооружений малых и средних предприятий составляла 47,5 процента; машин, оборудования и транспортных средств — 52,9 процента. По этим показателям в стране хуже обстоят дела только в Ингушетии.

Контрольно-счетная палата обратила внимание еще и на то, что Министерство экономики РК в нарушение положения о своей деятельности не представило доклад об эффективности принятых мер по развитию малого и среднего предпринимательства за 2016 год. Но, судя по приведенным выше цифрам, это выглядит вполне логичным шагом со стороны чиновников. О какой работе им отчитываться?

Сергей МОРОХИН.