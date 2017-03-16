В Коми стартует «Лямпиада»

18 марта в селе Большелуг стартует очередная, уже 11-я по счету, «Лямпиада» — лыжный праздник, особенностью которого являются гонки на лызях и лямпах.

Нынешний фестиваль станет особенным — к празднику присоединятся также и участники международной научной конференции по вопросам электронной письменности. На конференцию приедут представители Германии, Финляндии, Испании, Норвегии, Австрии, Венгрии, Эстонии и Беларуси, а также 20 российских регионов, в том числе Коми, Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, ХМАО, НАО, Башкортостана, Чувашии, Карелии, Якутии, Дагестана, Белгородской области, Кировской области, Ивановской области, Самарской области, Татарстана, Тывы, Пермского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Гости тоже смогут поучаствовать в гонке. Специально для этого подготовили наборы охотничьих лыж.

В этом году на «Лямпиаде» зрители смогут увидеть традиционный обряд проводов охотника в лес. Женщины покажут песнопения, причитания, проведут обряд опоясывания. Охотник выпьет сура и отломит хлеб.

Как отметил министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной, «Лямпиада» — праздник, на котором есть развлечения для всех. Каждый найдет, чем себя занять. Большой популярностью на фестивале пользуются такие площадки, как ярмарка, охотничьи забавы, чум.