В Коми весенний паводок отрезал от «большой земли» 22 населенных пункта, в которых живет более двух тысяч человек.
Как сообщает региональное управление МЧС, во всех населенных пунктах, отрезанных паводком, есть необходимый запас медикаментов, предметов первой необходимости и продуктов, организовано дежурство спасательных постов.
В Коми весенний паводок отрезал от «большой земли» 22 населенных пункта, в которых живет более двух тысяч человек
В Коми весенний паводок отрезал от «большой земли» 22 населенных пункта, в которых живет более двух тысяч человек.