В Коми весенний паводок отрезал от «большой земли» 22 населенных пункта, в которых живет более двух тысяч человек.

Мужчина и женщина из Визинги получили наказание за убийство собаки.

Вор прихватил его с собой, когда похищал деньги из торговой палатки.

Сыктывкарец, избивавший престарелую мать, получил три года лишения свободы.

Отверженный интинец получил 6 лет «строгача» за покушение на убийство возлюбленной.

Пожилая сыктывкарка «обменяла» ювелирные украшения на снятие порчи.

В Сосногорске по обвинению в жестоком убийстве задержали ревнивца.